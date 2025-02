Investita un’agente di polizia locale a Gatteo: il conducente si dà alla fuga

Gatteo ha vissuto una mattinata di tensione, culminata in un incidente che ha coinvolto un’agente della Polizia Locale. Durante un servizio di vigilanza dedicato alla sicurezza dei bambini all’uscita delle scuole, l’agente è stata investita da un Suv che ha ignorato le transenne allestite per garantire la sicurezza nella zona.

L’incidente, avvenuto in un momento critico per il traffico scolastico, ha visto l’agente cadere a terra a seguito dell’impatto, colpendo la testa ma restando sempre cosciente. Immediatamente, sul luogo dell’incidente è giunta un’ambulanza che ha provveduto a trasportarla al Pronto Soccorso per ulteriori accertamenti.

Le autorità locali, tra cui Polizia e Carabinieri, stanno attualmente indagando per identificare il conducente del veicolo coinvolto, che si è allontanato subito dopo l’incidente. Le ricerche proseguono per chiarire la dinamica e rintracciare il responsabile.