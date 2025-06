Iran: media, raid aviazione Israele su sede tv di Stato Teheran

I jet israeliani hanno bombardato la sede dell’emittente di Stato iraniana Irib a Teheran. Lo riferisce il Times of Israel, che rilancia un video in cui si vede una conduttrice della tv di Stato iraniana che fugge dallo studio dal quale stava parlando in diretta. Precedentemente l’esercito israeliano (Idf) aveva emesso un avviso di evacuazione per la zona di Teheran in cui ha sede Irib e il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, alludendo a un raid israeliano sull’emittente di Stato aveva dichiarato: “”Il megafono della propaganda e dell’incitamento iraniano sta per scomparire”.

LaPresse