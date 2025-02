ISS SAN MARINO. Dal 27 novembre sarà possibile vaccinarsi contro il Covid-19

La somministrazione potrà essere eseguita insieme a quella contro l’influenza stagionale

Sono stati consegnati nei giorni scorsi al Centro Farmaceutico dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, i vaccini di ultima generazione contro il COVID-19. La consegna è avvenuta grazie all’ottima collaborazione con il Ministero della Salute della Repubblica italiana, ed in particolare con l’Ufficio di gestione delle attività tecnico logistiche.

Obiettivo della campagna di immunizzazione di quest’anno è quello di prevenire la mortalità, le ospedalizzazioni e le forme gravi di COVID-19 in vista dei mesi invernali, periodo in cui i contagi legati al virus possono aumentare sensibilmente.

La prima giornata dedicata alla somministrazione sarà mercoledì 27 novembre dalle 9 alle 12 al Punto Vaccini dell’Ospedale di Stato (piano -1 palazzina ex casa di riposo) Per vaccinarsi è necessaria la prenotazione tramite CUP, telefonando al numero 0549-994889. Nella stessa seduta, sarà possibile eseguire anche il vaccino contro l’influenza stagionale.

La vaccinazione contro il COVID-19 è fortemente raccomandata per gli assistiti di età pari o superiore a 60 anni, gli ospiti delle strutture socio-sanitarie territoriali, le donne in gravidanza e le persone con elevate fragilità o con patologie oncologiche o croniche. La vaccinazione è consigliata anche a familiari, conviventi e caregiver di persone con gravi fragilità.

Il richiamo avrà una valenza di 12 mesi, mentre la distanza necessaria per ricevere la somministrazione della dose dall’ultima vaccinazione contro il COVID-19 deve essere di almeno tre mesi e di almeno 6 dall’ultima infezione. La vaccinazione è gratuita anche per coloro che non rientrano nelle categorie a rischio e può essere somministrata a partire dai 12 anni.

Il vaccino che sarà somministrato, già autorizzato da EMA ed AIFA e nella disponibilità del Ministero della Salute, è il Comirnaty JN.1, prodotto da Pfizer.

“Siamo estremamente soddisfatti dei risultati raggiunti quest’anno grazie all’avvio anticipato della campagna vaccinale contro l’influenza stagionale – dichiara il Direttore del Dipartimento Socio Sanitario Pierluigi Arcangeli -. La somministrazione di vaccini già dalle prime settimane di ottobre ci ha permesso di raggiungere un numero di assistiti significativo, assicurando a una larga parte della popolazione vulnerabile una prima protezione del picco invernale. Questi dati iniziali, devono ora trovare conferma anche nella vaccinazione contro il Covid-19, altro virus che può creare complicazioni molto importanti nelle persone più fragili. Il mio invito è a confermare questa mobilitazione, per il bene di tutta la comunità sammarinese”.

Per informazioni sulla vaccinazione è possibile scrivere una mail a ufficio.vaccinazioni@iss.sm. Ufficio Stampa, 22 novembre 2024