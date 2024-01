Italia, cambiamento climatico in arrivo: forti piogge e neve a bassa quota

L’Italia si prepara ad affrontare un significativo cambiamento climatico nei prossimi giorni, secondo le ultime previsioni meteo fornite da Lorenzo Tedici di ILmeteo.it. Ci troveremo di fronte a un contrasto climatico notevole, con temperature che subiranno una drastica riduzione nel corso del fine settimana.

Le regioni meridionali godranno di temperature relativamente elevate, con picchi fino a 25°C in Sicilia. Tuttavia, si prevede un calo repentino delle temperature durante il weekend, con minime che potrebbero scendere fino a -7 / -9°C in Pianura Padana.

Una perturbazione intensa è attesa al Centro-Nord a partire dal 17 gennaio, seguita da un’ondata di freddo artico nel weekend. Il tempo mite continuerà a prevalere nel centro-sud nelle prossime ore, ma da domani le regioni nord-occidentali e l’Alta Toscana saranno investite da maltempo, con nevicate previste anche a bassa quota.

Tra le preoccupazioni espresse ci sono possibili situazioni di piene fluviali in Liguria di Levante e alta Toscana, aggravate dalla fusione della neve in Appennino. La neve è attesa principalmente nelle Alpi centro-orientali oltre i 500 metri.

Il 18 gennaio vedrà una giornata particolarmente perturbata sulle regioni tirreniche, mentre un caldo anomalo interesserà le regioni adriatiche. L’ondata di gelo più intensa dell’inverno è prevista a partire da venerdì, con un calo di temperatura di 10-15 gradi quasi ovunque entro domenica.

In Sicilia, per esempio, si passerà dai 24°C ai 12-13°C in soli 48 ore, mentre a Bari le temperature scenderanno da 21°C a circa 9°C. È prevista neve fino a bassa quota o in pianura tra Emilia Romagna ed alto versante adriatico, con forti venti di Bora che potrebbero raggiungere i 120 km/h nel weekend.

Le previsioni dettagliate per i prossimi giorni sono le seguenti:

– Martedì 16: cielo nuvoloso al Nord, con maggiore soleggiamento sulle Alpi; nubi e nebbie al Centro; piogge su Campania e Calabria al Sud.

– Mercoledì 17: maltempo con neve a bassa quota al Nord; piogge in Toscana, Umbria e Lazio al Centro; leggera instabilità in Campania al Sud.

– Giovedì 18: miglioramento temporaneo al Nord; maltempo sulle tirreniche, caldo anomalo sulle adriatiche al Centro; tempo instabile con rovesci in Campania e alta Calabria, caldo anomalo su Puglia e Sicilia