Italia-San Marino, il Ministro Santanchè torna sul Titano per la Conferenza Internazionale sul Turismo Accessibile UNWTO

Atteso per l’evento anche Sua Altezza la Principessa Haifa bint Muhammad Al Saud, vice ministro del Turismo dell’Arabia Saudita

Alla Conferenza Internazionale dell’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite (UNWTO) sul Turismo Accessibile che si terrà il 16 e il 17 novembre al Centro Congressi Kursaal parteciperà anche il Ministro del Turismo italiano Daniela Garnero Santanchè che ha sostenuto l’iniziativa accettando la partnership con la Repubblica di San Marino per l’organizzazione del prestigioso appuntamento.

Il Ministro Santanchè parteciperà, alle 9.30 del 16 novembre alla Cerimonia d’Apertura e alle 10.45 sarà protagonista della tavola rotonda ministeriale “Come può una leadership strategica promuovere risultati concreti in materia di accessibilità?” insieme al Vice Ministro per lo sviluppo regionale della Repubblica Ceca Jan Fluxa, alla Vice Ministro della cultura, dello sport e del turismo della Corea Mi-Ran Jang, al capo del Comitato per il Turismo dell’Uzbekistan Umid Shadiev e all’advisor del Ministro del Turismo di Israele Peleg Lewi.

Attese in Repubblica autorità politiche, imprenditori, tecnici e politici per un programma che prevede oltre 10 panel di alto livello con la presentazione di progetti, iniziative e case history che arricchiranno il confronto e contribuiranno a definire il “San Marino Action Plan”, un documento che detti le linee guida per lo sviluppo di un turismo accessibile e sostenibile in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e rispettoso delle persone con disabilità e contemporaneamente rendere la Repubblica di San Marino un hub permanente per l’elaborazione di politiche di inclusività.

Tra gli ospiti anche la Principessa Haifa bint Muhammad Al Saud, Vice Ministro del Turismo saudita che torna sul Titano a distanza di pochi mesi dalla sua ultima visita a conferma degli ottimi rapporti in ambito di sviluppo turistico tra i due Paesi.

San Marino, 14 novembre 2023/1723 d.F.R.

Segreteria di Stato per il Turismo