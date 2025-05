Italia sotto l’assedio del ciclone gelido: previsti freddo, vento e neve da Epifania”

L’Italia si prepara ad affrontare un’imponente ondata di maltempo, che porterà condizioni invernali rigide con freddo, vento e nevicate significative. Secondo le previsioni del noto meteorologo Antonio Sanò di IlMeteo.it, il peggioramento del tempo sarà immediato, con un marcato calo delle temperature già a partire da oggi.

Le regioni del Nord Ovest saranno le prime ad essere interessate da piogge moderate e nevicate sulle Alpi occidentali fino a 700 metri. Il fenomeno meteorologico interesserà anche il Triveneto e le regioni centrali, con precipitazioni eccezionali nel Friuli e abbondanti nevicate sulle Alpi centro-orientali.

Da domani, giorno dell’Epifania, l’intera penisola subirà un notevole calo termico, accompagnato da venti in rinforzo e nevicate fino a quote collinari. Si prevedono anche fiocchi di neve tra lunedì e mercoledì su Marche, Umbria ed Abruzzo, con la possibilità di nevicate a quote di bassa collina.

Il ciclone continuerà a muoversi attraverso l’Italia, portando tempo instabile e condizioni di freddo in gran parte del Paese. L’Alto Adriatico sarà interessato da venti di Bora, mentre le regioni adriatiche si aspettano nevicate a quote collinari.