Italian Bike Festival: la settima edizione dal 13 al 15 settembre 2024 al Misano World Circuit

IBF – ITALIAN BIKE FESTIVAL 2024

LA SETTIMA EDIZIONE DAL 13 AL 15 SETTEMBRE

Svelate le nuove date del salone dedicato al mondo bike al Misano World Circuit

Misano Adriatico, 23 ottobre 2023 – L’Italian Bike Festival spinge sui pedali e guarda già al futuro.

La settima edizione del salone internazionale dedicato al mondo bike e alla mobilità slow

organizzato da Taking Off con il supporto di APT Servizi Emilia-Romagna prenderà vita da venerdì

13 a domenica 15 settembre 2024. Per la terza volta consecutiva l’evento si terrà al Misano World

Circuit.

L’Italian Bike Festival, vera e propria fiera outdoor ad ingresso gratuito che lo scorso settembre ha

richiamato oltre 53mila visitatori, si consolida come punto di riferimento per appassionati, buyer

e operatori economici grazie all’innovativo format espositivo, alla possibilità di partecipare ai bike

test delle aziende espositrici e ad un articolato programma di incontri d’approfondimento e di

attività dinamiche e formative per i “cyclist” e per tutta la famiglia.

Nel dettaglio i numeri del 2023: oltre 600 i brand presenti; 17 i Paesi di provenienza degli espositori;

più di 25mila i bike test effettuati durante la manifestazione; 300 i media accreditati; 20 gli incontri

d’approfondimento con il coinvolgimento di 50 speaker protagonisti del mondo bike nell’Arena

Talk Turismo. Oltre il 50% del pubblico è arrivato da Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Veneto,

e Trentino Alto-Adige; il 10,5% da Lombardia, Piemonte, Val D’Aosta e Liguria, il 29,3% da Toscana,

Umbria, Lazio e Marche, il restante 6,1% da Centro-Sud Italia e isole. Straniero il 4% dei visitatori,

giunti in particolare da Spagna, Regno Unito, Francia, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Svezia e

Danimarca. Il picco d’affluenza sabato 16 settembre con 22mila ospiti.

Nel confermarsi un appuntamento imperdibile per dealer e operatori professionali, la sesta

edizione di Italian Bike Festival ha inoltre dato voce all’industria con momenti scientifici attraverso

gli Stati Generali della Bicicletta 2023, tappa conclusiva del circuito Be Off – Cycling Meeting

Hub. Quattro round table con l’intervento di 26 relatori che hanno parlato di Bike Economy, Sport,

Smart City e Lifestyle. Tra dirette streaming e visioni successive è stata ad oggi superata la quota

di 1.200 visualizzazioni.

IBF Italian Bike Festival

IBF è il Salone internazionale della bici che dal 2018 ha richiamato l’attenzione del mercato europeo. Ad oggi è la

piattaforma leader europea per il mercato della bici e della mobilità dolce. Tre giorni in cui l’Industria rappresentata da oltre 600 brand di settore ha l’occasione di connettersi con consumatori finali, partner commerciali e media. È ad IBF che vengono presentate le nuove tendenze e l’innovazione. Un’occasione per generare network, confermare la propria leadership con il grande pubblico e presentare al mercato le novità. Non mancano tavole rotonde e momenti di workshop finalizzati al concreto arricchimento di pensiero o di direzione su temi estremamente attuali quali la mobilità dolce sostenibile e il cicloturismo.