Jessica Magno è la nuova presidente della AWS Wrestling di San Marino: una svolta epica per il wrestling italiano

Il 22 aprile 2025 segna una data storica per il wrestling italiano: Jessica Magno, icona e pioniera del wrestling tricolore, è stata nominata nuova presidente della AWS Wrestling di San Marino, una delle realtà più vibranti e innovative del panorama sportivo italiano e sammarinese. Con questa nomina, Jessica non solo scrive una pagina nuova per la sua carriera, ma accende una scintilla di rivoluzione e inclusione in uno sport da sempre dominato dagli uomini.

Originaria di Bonito, in provincia di Avellino, e con un passato da presidente della WIVA Wrestling, Jessica ha dimostrato di saper trasformare il wrestling italiano, portandolo a nuovi livelli di spettacolo e coinvolgimento. La sua missione è chiara: valorizzare il talento femminile, ampliare il pubblico e regalare emozioni autentiche attraverso eventi di altissimo livello.

Jessica vive a Praticello di Gattatico, in provincia di Reggio Emilia, dove condivide la sua vita con il compagno e i due figli, Sofia e Gabriel. Ora, alla guida della AWS Wrestling, succede a GianLuca Plessi, imprenditore modenese che lascia per motivi familiari ma resta parte integrante della famiglia wrestling con sede a Portile di Modena.

Il futuro è già qui e si chiama COSMOS PUNTATA 2, lo spettacolo attesissimo che si terrà il 26 aprile a Portile di Modena. Un evento che promette di essere un’esplosione di adrenalina, tecnica e spettacolo, sotto la guida di Jessica Magno, pronta a portare il wrestling italiano verso orizzonti mai visti.

Con la sua leadership, la AWS Wrestling si prepara a diventare il faro del wrestling nel nostro Paese, aprendo le porte a nuove generazioni di atleti e appassionati, e scrivendo un capitolo epico nella storia di questo sport. Il sogno di Jessica è ora realtà: far brillare il wrestling italiano come mai prima d’ora. Non perdete l’appuntamento del 26 aprile, quando la magia di COSMOS prenderà vita a Portile di Modena.