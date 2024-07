JUNIORGP MOTOR VALLEY EMILIA-ROMAGNA WORLD CHAMPIONSHIP: DOMANI SETTE GARE IN PROGRAMMA DAVANTI ALLE TV DI MEZZO MONDO

Misano World Circuit, 20 aprile 2024 – Giornata di gare domani al Motor Valley e Emilia-Romagna FIM JuniorGP World Championship. In pista ci sono i giovani piloti più competitivi al mondo e fra loro sicuramente le prossime star del motomondiale. Basti pensare che 74 piloti attualmente nelle entry list di MotoGP, Moto2 e Moto3 hanno gareggiato in JuniorGP.

Per stare alla MotoGP, hanno vinto in una categoria dello JuniorGP Maverick Vinales, Fabio Quartararo, Raul Fernandez, Aleix Espargaro, Alex Rins e Alex Marquez.

Numerosi gli italiani in pista, fra questi il pilota della Riders’ Land Mattia Casadei, campione mondiale MotoE lo scorso anno e domani in pista nella Moto2 col team Ciatti Boscoscuro.

Attesa per il giovane sammarinese Gabriel Tesini, impegnato nella European Talent Cup e pilota del team AC Racing. Il Pasini Racing Team manderà in pista Mathias Tamburini, Matteo Gabarrini e Luca Agostinelli.

Sono gare attesissime, visto che il round italiano è il primo della stagione e quindi è grande la curiosità di conoscere i nuovi protagonisti.

Insieme alle gare del Motor Valley e Emilia-Romagna Finetwork FIM JuniorGP™ World Championship 2024 anche l’Aprilia SP per il Campionato Italiano Velocità Junior, con 17 piloti iscritti e il Virus Power National Trophy 1000, giunto alla 18esima edizione e organizzato dal Moto Club Spoleto.

CRESCE L’INTERESSE DEI NETWORK TELEVISIVI. PER LA PRIMA VOLTA GARE TRASMESSE IN CINA

Anche in questo weekend la Motor Valley e Misano World Circuit sugli schermi televisivi internazionali. In Europa le gare saranno trasmesse in Spagna, Regno Unito, Francia, Croazia, Bosnia, Montenegro, Macedonia, Serbia. Gibilterra e Romania. Fuori dall’Europa in Indonesia e Thailandia.

Quest’anno si sono aggiunti cinque Paesi: Canada, Germania, Ungheria, Polonia e per la prima volta in assoluto Star Sports mostrerà le gare in diretta negli hotel e nei complessi residenziali in Cina. In Italia le gare di domani saranno trasmesse da SKY.

I BIGLIETTI I biglietti per il Motor Valley e Emilia-Romagna Junior GP sono disponibili sulla piattaforma TicketOne. Prezzo: 18 euro con accesso alle tribune A-B-C-D e circolare paddock. Info su facilitazioni sono disponibili sul sito misanocircuit.com

IL PROGRAMMA DI DOMANI, DOMENICA 21 APRILE

09:15 ETC Last Chance Race – 7 laps

11:00 JuniorGP™ Race 1 – 16 laps

12:00 ETC Race 1 – 15 laps

13:00 Moto2™ Race – 17 laps

14:00 JuniorGP™ Race 2 – 16 laps

15:00 ETC Race 2 – 15 laps

16:00 Stock ECh Race – 17 laps

17:00 Aprilia RS 250 SP Race – 7 laps

17:35 National Trophy 1000 Race – 10 laps

Risultati in pista sul sito: www.fimjuniorgp.com

