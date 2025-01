Justin Trudeau si dimette: effetto domino nell’Occidente globalista con l’imminente ritorno di Trump … di Gianni Toffali

Justin Trudeau, da 10 anni premier del Canada, il più feroce esecutore delle direttive del World Economic Forum che lo ha plasmato con il “Programma Young Global Leader” (come Macron e tanti altri leaders occidentali e non solo) ha annunciato le dimissioni.

L’imminente insediamento di Trump negli USA sta generando un “effetto domino” in tutto l’Occidente, ormai ridotto ad “Anglosfera diretta da Washington” dove solo Londra e Tel Aviv hanno reale voce in capitolo come partners; il resto sono colonie di fatto.

Trudeau, fu colui che bloccò i conti correnti e le carte di credito ai camionisti canadesi contrari alle vaccinazioni anticovid, nonché abortista radicale, anticattolico, woke e globalista anti sovranista. Le dimissioni, confermano che gli sforzi del il Deep State per ostacolare la nuova amministrazione, non hanno sortito effetto alcuno. Neppure la lunga serie di attentati, tra auto contro la folla, accoltellamenti seriali, autobombe e sparatorie sembrano in grado di fermare l’uomo che ha promesso di cancellare dalla faccia della Terra i padroni globali che dietro la facciata del bene comune, della pace, della salute e della salvaguardia del creato, alimentano malattie, terrore, guerre e morte.

Gianni Toffali

https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2025/01/06/trump-dopo-dimissioni-trudeau-canada-diventi-stato-usa_c9d0688c-5708-47db-9fb8-aa43d36543b2.html