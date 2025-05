Juvenes Dogana, contro il Murata la voglia di tornare a fare punti. Dopo la sconfitta, con onore, contro la capolista, una partita molto attesa da parte dei giocatori. Lisi: “Ci alleniamo bene, c’è fiducia”. Arradi: “Abbiamo ritrovato la grinta agonistica, siamo pronti”

SERRAVALLE (RSM) – giovedì 30 gennaio 2025 – Domenica 2 febbraio, alle ore 15, la Juvenes Dogana tornerà in campo allo stadio di Domagnano per affrontare il Murata nella 19esima giornata della regular season del Campionato Sammarinese di calcio a 11. Dopo la battaglia contro la capolista Virtus Acquaviva, terminata con una sconfitta per 2-0 dopo 70 minuti di grande resistenza, la squadra allenata da Achille Fabbri è determinata a tornare a fare punti.

Nicholas Lisi, titolare contro i neroverdi, ha commentato la prestazione contro la Virtus, sottolineando il buon atteggiamento della squadra: «Per quanto riguarda la partita contro la Virtus, abbiamo giocato con molta aggressività tenendo bene il campo – commenta il centrocampista – purtroppo però la loro forza ci ha fatto cedere. A parer mio la squadra mi sembra in crescita, ci alleniamo molto bene e c’è voglia di fare meglio rispetto al girone di andata. Sono fiducioso per il futuro».

Sulla stessa linea anche Yasin Arradi, che ha evidenziato i progressi del gruppo: «Sabato a Montecchio abbiamo fatto una grande prestazione – è il parere del giocatore – credo che stiamo migliorando di partita in partita e di allenamento in allenamento. Stiamo finalmente uscendo dal nostro guscio e ritrovando quella cattiveria agonistica che ci era mancata. Mister Achille Fabbri sta facendo un ottimo lavoro con la squadra e ci stiamo allenando al massimo, sempre al 100%. Contro la Virtus, fin dal primo minuto, ci ha chiesto di attaccare con forza e di difendere in modo solido, e per 70 minuti abbiamo fatto proprio così. Peccato per i due gol subiti al 70′, ma sono sicuro che i risultati arriveranno. La partita contro il Murata sarà ancora più impegnativa, ma nel corso della settimana ci stiamo preparando intensamente per fare punti».

Domenica potrebbe essere un’altra occasione per vedere all’opera Mario Meddi Cordioli, che ha esordito nella scorsa gara con la maglia della Juvenes Dogana: «Da questa stagione mi aspetto di poter contribuire al percorso calcistico della Juvenes e di crescere professionalmente in questa Società, dando sempre il massimo», sono le sue parole in attesa di questa importante sfida.