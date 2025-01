Juvenes Dogana “forza 5” contro il Villa Verucchio in amichevole. Baldazzi passa al Murata. Finisce 5 a 0

Juvenes Dogana “forza 5” contro il Villa Verucchio. Baldazzi passa al Murata

Amichevole a Domagnano contro la formazione che milita in Seconda Categoria riminese: oltre alla doppietta di Paszynski arrivano le reti di Rodriguez, Merli e Pasolini. Si rivede in campo Colonna

SERRAVALLE (RSM) – domenica 5 gennaio 2025 – La Juvenes Dogana torna in campo dopo la pausa natalizia e lo fa con una vittoria per 5-0 nell’amichevole di ieri, sabato 4 gennaio, a Domagnano contro il Villa Verucchio (Seconda Categoria riminese), a una settimana esatta dal prossimo impegno ufficiale l’11 gennaio alle 18 contro il Tre Penne a Montecchio. L’allenatore Achille Fabbri per l’occasione lascia spazio ai portieri Battistini e Ronci – un tempo per uno – e testa la tenuta fisica dei propri ragazzi. Oltre al debutto in biancorossoblu per Luca Cecchetti, è stata anche la giornata del rientro in campo di Riccardo Colonna, fermo per lunghi mesi a causa di un grave infortunio.

Primo gol al quinto minuto: cross dalla sinistra di Arradi per Paszynski che insacca alle spalle di Lasagni. Il portiere del Villa Verucchio è chiamato a una bella parata all’8′ in cui Tani prova due volte il tiro senza trovare la rete. Al 21′ Sylla crossa dalla destra per Tani che non ci arriva per poco, mentre è più concreto Rodriguez al 27′ nel trovare il gol del 2-0 con un tiro al limite dell’area. Al 29′ viene concesso un calcio di rigore alla Juvenes Dogana: è Tani a calciarlo, ma sbaglia. Il primo tempo termina 3-0 grazie alla doppietta di Paszynski, abile a insaccare dopo l’assist di Pedini.

Nella ripresa il neoentrato Ronci tra i pali è chiamato a rispondere a vari colpi del Villa Verucchio prima al 57′ e poi al 59′ a opera di Sacco. Al 74′ è Merli a trovare il 4-0 scartando l’ultimo difensore, mentre Cecchetti al 78′ si presenta con una traversa colpita con un tiro da fuori area. L’ultimo gol porta la forma di Pasolini, il cui tiro al 90’ finisce in rete dopo la mancata trattenuta del portiere.

Infine una nota di calciomercato. In queste ore la Juvenes Dogana ha trovato l’accordo con il Murata per il passaggio in bianconero del giocatore Alberto Baldazzi. «Tutta la famiglia JD – si legge nel post sui social che ha ufficializzato il trasferimento – lo saluta e gli augura di cuore tutto il meglio per il proseguimento di carriera».

Il tabellino della partita

Juvenes Dogana – Villa Verucchio 5-0

Juvenes Dogana: Battistini (46′ Ronci), Arradi (46′ Lisi), Cevoli (46′ Bakalyar), Rodriguez, Pedini, Tani, Valentini (46′ Pasolini), Sylla (46′ Colonna), Merli, Paszynski (51′ Traglia), Traglia (46′ Cecchetti). A disposizione Gentilini, Ferrulli, Tumidei, Mazzavillani. All. Fabbri

Villa Verucchio: Lasagni Diego, De Maria, Cedrini Loris, Bernardi, Ribezzi, Cobo, Giannini, Mazzocchi, Bucci, Ugolini, Lasagni Edoardo. A disposizione Cignini, Zaghini, Sacco, Cedrini Ivan,

Semprini, Sposato. All. Nicolini

Reti: 5′ Paszynski, 27′ Rodriguez, 40′ Paszynski, 74′ Merli, 90′ Pasolini