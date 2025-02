Juvenes Dogana, il pari contro il Domagnano allontana i sogni play-off

Finisce a reti bianche la sfida decisiva per recuperare terreno sulla diretta avversaria per accedere alla seconda fase. Poche le emozioni del match: un palo di Cordioli e sul finale l’espulsione di Rodriguez

SERRAVALLE (RSM) – domenica 23 febbraio 2025 – Finisce senza reti il match di Montecchio tra Juvenes Dogana e Domagnano, una sfida equilibrata e dalle poche emozioni. Non riesce dunque alla squadra di Serravalle di rosicchiare punti per raggiungere la zona play-off del campionato sammarinese di calcio: l’undicesimo posto infatti resta a +8 quando mancano otto giornate al termine della regular season.

Con Giovanni Bonini in panchina al posto di Achille Fabbri, squalificato, i biancorossoblu provano a imporre il proprio gioco sin dai primi minuti. Al 2’, Cecchetti prova la conclusione da fuori area, ma il suo tiro si spegne alto sopra la traversa. Poco dopo, al 5’, Cordioli serve Arradi sulla fascia, il cui tiro-cross termina sul fondo senza impensierire Colonna.

L’occasione più clamorosa del primo tempo arriva al 21’: Ferrulli lancia Cecchetti a tu per tu con la porta, ma l’ex Tre Penne prova un colpo di tacco spettacolare sul palo di sinistra, mancando incredibilmente il bersaglio: la palla attraversa la linea di porta senza varcarla. Sul ribaltamento di fronte, Moscardi viene anticipato all’ultimo momento al momento del tiro, guadagnando un corner per il Domagnano. La squadra ospite prova a farsi vedere in avanti al 39’, quando Gregori, servito da Moscardi, calcia altissimo, vanificando una buona opportunità per sbloccare il risultato.

La ripresa si apre con la Juvenes Dogana che vuole provare a cercare la vittoria. Al 47’, una punizione ben calciata da Cordioli viene bloccata con sicurezza dal portiere Colonna. Un minuto dopo, Pedini crossa al centro per Ferrulli, che tenta la rovesciata: l’estremo difensore del Domagnano è ancora attento e neutralizza il tentativo.

Il Domagnano reagisce e al 54’ Moscardi mette un pallone velenoso in mezzo all’area, ma nessuno riesce a intervenire e Gentilini blocca. Poco dopo, al 57’, è ancora Moscardi a rendersi pericoloso con un colpo di testa che sfiora il palo. Al 62’, sugli sviluppi di una punizione calciata da Cordioli, Pasolini mette un pallone insidioso in mezzo, ma Colonna blocca senza problemi. Tre minuti dopo, la Juvenes Dogana va vicinissima al gol: Cordioli lascia partire un gran tiro dalla distanza che si stampa sul palo, lasciando il pubblico con il fiato sospeso.

Il Domagnano risponde subito al 65’ con un tiro potente di Perazzini che finisce alto sopra la traversa. La partita si accende nel finale: al 74’, Traglia prova la conclusione ma trova l’opposizione di Perazzini, che devia in corner. Un minuto dopo, Paszynski calcia da lontano, ma la sua conclusione è centrale e viene bloccata da Colonna.

All’89’ l’episodio che complica i piani della Juvenes Dogana: Rodriguez si lascia andare a una reazione su un avversario e l’arbitro Righi estrae il cartellino rosso, lasciando i padroni di casa in dieci uomini nei minuti finali. Al 92’, Buda mette un pallone dentro l’area, ma Manuel Mazzavillani non riesce a controllarlo. Un minuto dopo, il portiere Gentilini si spinge in avanti per calciare una punizione dalla propria metà campo: tutta la Juvenes Dogana si porta in area, Valentini colpisce di testa, ma Colonna blocca. Sul capovolgimento di fronte, Perazzini prova a sorprendere Gentilini, ma l’estremo difensore è attento e respinge.

Al 95’, ancora Perazzini ci prova con un pallonetto da lontano, ma Gentilini c’è. Sul filo di lana, Moscardi si avventa su un pallone respinto e tenta la conclusione, ma trova ancora l’opposizione del portiere della Juvenes Dogana. Sul rimpallo, l’arbitro fischia la fine del match.

La Juvenes Dogana tornerà in campo domenica 2 marzo 2025, alle ore 15:00, contro la San Marino Academy allo Stadio “Conti” di Dogana, per la 23esima giornata del campionato sammarinese.

Il tabellino dell’incontro

Juvenes Dogana – Domagnano 0-0

Juvenes Dogana: Gentilini, Arradi (85′ Lisi), Mazzavillani F., Cevoli, Pedini (70′ Traglia), Ferrulli (62′ Colonna R.), Bakalyar, Pasolini (62′ Paszynski), Valentini, Cecchetti (70′ Rodriguez), Cordioli. A disposizione Ronci, Broccoli, Tumidei. All. Bonini

Domagnano: Colonna D., Baffoni, Merendino, Babboni (68′ Ferraro), Gregori (53′ Moncalvo), Buda, Mazzavillani M., Parma, Amati (68′ Nanni), Perazzini, Moscardi. A disposizione Batori, Fusco, Ricchi, Zafferani, Sensoli, Rattini. All. Rossi.

Arbitro: Righi (assistenti Cristiano e Giannotti, quarto uomo Villa)

Ammoniti: Cevoli, Pasolini, Traglia (Juvenes Dogana); Baffoni, Mazzavillani M. (Domagnano)

Espulso: Rodriguez (Juvenes Dogana)