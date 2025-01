Juvenes Dogana, l’allenatore in seconda sarà Mattia Rizzo

È il vicecommissario tecnico della Nazionale Under 16 l’uomo scelto per affiancare Fabbri

Un altro pezzo si aggiunge allo staff della Juvenes Dogana, in vista della stagione 2024/25: l’allenatore in seconda di Achille Fabbri sarà Mattia Rizzo, vice commissario tecnico della Nazionale Under 16 sammarinese.

Allenatore da 15 anni, carriera avviata parallelamente a quella di giocatore, che l’aveva portato anche sui campi di Serie C2 e di Serie D, Rizzo si è specializzato nella formazione dei giovani talenti. Tra le società per cui ha lavorato nei settori giovanili ci sono anche Alessandria Calcio, Voluntas Nizza e Virtus Cancelli. Sul calcio ha pure scritto un libro, dal titolo “Calcio e principi”.

Nel 2019 comincia la collaborazione con la Federcalcio sammarinese, per cui diventa: responsabile Cef per la categoria Under 8, Coach educator Uefa, viceallenatore della Nazionale B e collaboratore del progetto Football inclusion. Tra il 2023 e il 2024 è stato anche match analyst per la Nazionale maggiore.

A lui, la società dà il benvenuto nella famiglia Juvenes Dogana.