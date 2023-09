Kata scomparsa a Firenze, tra i 5 indagati per sequestro anche uno zio

Disposti test Dna su tracce di sangue: “Usciti da ex albergo con borsone e due trolley”

Svolta nell’inchiesta sul sequestro di persona a scopo di estorsione di Kata, la bambina peruviana di 5 anni scomparsa il 10 giugno scorso dall’ex hotel Astor di Firenze. Ci sono cinque indagati, tutti ex occupanti abusivi dell’albergo, tra i quali anche uno zio di Mia Kataleya Chiclo Alvarez: si tratta di Abel Alvarez Vasquez, detto Dominique, zio materno, in questo momento detenuto in carcere per il presunto “racket delle camere”.

