Ketobar protagonista a Rimini Wellness 2025: showcooking, workout ‘silent’ e dieta low-carb tra sportivi e food lovers

Volti noti della Serie A, allenamenti con cuffie wireless, showcooking e tante novità in tema di alimentazione sana: Ketobar si prepara a portare il meglio del mondo chetogenico alla nuova edizione del Rimini Wellness, in programma dal 29 maggio al 1° giugno. L’innovativo brand di ristorazione low-carb con sedi a Rimini e Pesaro torna tra gli espositori della kermesse per festeggiare il secondo compleanno dalla sua apertura e lanciare ufficialmente il nuovo gelato chetogenico.

Presso il Padiglione B5, stand 168, Ketobar allestirà uno spazio di 32 metri quadrati diviso tra area street food e area vendita. Al centro dell’offerta, prodotti sani e ad alto contenuto proteico: pizze con solo 30 grammi di carboidrati, piadine proteiche, gnocchi light e il nuovo keto gelato, povero di zuccheri e grassi e pensato per chi segue uno stile di vita fitness-friendly.

Lo stand sarà anche luogo di eventi e incontri a tema sport e alimentazione. Tra questi, tre appuntamenti principali:

Venerdì 30 maggio (ore 10.30-11.00): lo chef Tomas Marfella proporrà una ricetta dolce in chiave chetogenica, portando in fiera la sua esperienza maturata anche con Technogym.

Sabato 31 maggio (ore 10.00-10.30): sessione di Thai Fit “silent workout” con il personal trainer Maximilian Arcidiaco, che guiderà i partecipanti attraverso un allenamento funzionale con cuffie wireless.

Domenica 1° giugno (ore 12.15-13.00, Body&Mind Arena): talk dedicato all’alimentazione low-carb nello sport, condotto da MissKeto (Tania Morini), con il nutrizionista Lorenzo Vieri e la calciatrice della Juventus Asia Bragonzi, che condividerà la sua esperienza personale.

Due maxischermi animeranno lo stand: uno con il menù interattivo, l’altro con la presentazione del progetto “Apri il tuo Ketobar”, per chi è interessato ad avviare un’attività nel settore del food healthy attraverso il franchising.

“Siamo entusiasti di tornare al Rimini Wellness – spiega Mirco Bastianelli, fondatore di Ketobar – con tante novità e una proposta che unisce gusto, benessere e innovazione. Questo evento è per noi una vetrina importante e un’occasione per entrare in contatto con chi vuole condividere il nostro progetto imprenditoriale e alimentare”.