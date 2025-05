Killer dei cani a San Marino: il comitato A.N.I.M.A. dice basta

Un clima di paura e inquietudine si è diffuso a San Marino dopo i numerosi casi di avvelenamento ai danni dei cani, culminati con episodi tragici avvenuti proprio alla vigilia della scorsa Pasqua. Di fronte a questa drammatica emergenza, un gruppo di cittadini si è mobilitato e ha dato vita al comitato A.N.I.M.A. (Associazione Nazionale per l’Inclusione e la tutela degli Animali), con l’obiettivo di contrastare in modo deciso e organizzato questi atti di crudeltà e di proteggere non solo gli animali, ma anche l’ambiente e i luoghi frequentati dai bambini.

Il fenomeno dell’avvelenamento di cani, spesso ignorato o sottovalutato, ha messo in luce una realtà preoccupante: il pericolo non è soltanto rivolto ai quattro zampe, ma coinvolge tutta la comunità. Il veleno, infatti, non si limita a colpire gli animali che ne entrano in contatto, ma si disperde nel terreno, contaminando l’ecosistema locale e minacciando la biodiversità, come la scomparsa degli insetti e altri piccoli animali fondamentali per l’equilibrio naturale. Un danno ambientale che si ripercuote inevitabilmente anche sulla salute e la sicurezza delle persone, in particolare dei bambini che frequentano quegli stessi spazi.

«Questi fatti non devono più ripetersi», dichiarano i promotori del comitato A.N.I.M.A., «San Marino non può rimanere ostaggio di azioni così crudeli e di una cultura dell’ignoranza e della paura. Il nostro obiettivo è quello di risvegliare la coscienza collettiva e promuovere azioni concrete per la tutela degli animali, della natura e della sicurezza dei cittadini». Il comitato punta a diventare un punto di riferimento per tutta la comunità, promuovendo iniziative di sensibilizzazione, campagne di prevenzione, controlli sul territorio e collaborazioni con le autorità competenti.

Il comitato invita chiunque voglia contribuire a questa battaglia civile a farsi avanti: «La difesa degli animali e dell’ambiente è una responsabilità di tutti, un impegno per la nostra casa comune. Solo con la partecipazione attiva di cittadini e istituzioni possiamo sperare in un cambiamento reale».

Per contattare il comitato A.N.I.M.A., è possibile scrivere all’indirizzo email animacomitato@gmail.com oppure chiamare il numero 339 8536250. Nei prossimi mesi sono previste iniziative pubbliche e momenti di confronto per costruire insieme un futuro più sicuro e rispettoso.

Il messaggio è chiaro e forte: a San Marino il “killer dei cani” non deve più colpire. È tempo di proteggere chi non ha voce e di difendere il territorio, per un bene che riguarda tutti.