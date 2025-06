Kombat Arena ha infiammato RiminiWellness 2025: oltre 800 atleti e 300 match in 4 giorni di sport da combattimento

Il padiglione A6 di RiminiWellness si è trasformato, dal 29 maggio al 1° giugno 2025, in un’arena vibrante di energia, passione e sudore. È tornata la Kombat Arena, la più grande piattaforma italiana dedicata agli sport da combattimento, un evento che ha riunito sul ring e nei tatami oltre 800 atleti provenienti da tutta Italia e dall’estero, protagonisti di più di 300 match in quattro giorni.

Un appuntamento divenuto ormai un punto di riferimento nazionale e internazionale per le arti marziali e gli sport da ring. K1, Thai Boxe, MMA, Kickboxing, Pugilato Olimpico, Karate e Taekwondo: una vetrina completa, pensata per accogliere e celebrare tutte le principali discipline del settore.

Il livello tecnico dell’evento è stato confermato dalla presenza di grandi nomi del panorama mondiale. Tra questi:

Andy Souwer , leggenda del K-1 e del Muay Thai (Paesi Bassi)

Giorgio Petrosyan , campione del mondo di kickboxing (Armenia/Italia)

Fabio Pinca , pluricampione di Muay Thai e kickboxing (Francia)

Ilias Bulaid , astro nascente del kickboxing e delle MMA (Marocco)

Artur Kyshenko , campione europeo e mondiale di K-1 (Ucraina)

Robin van Roosmalen , ex campione Glory (Paesi Bassi)

Dzianis Zuev Askerov, atleta di spicco nel circuito internazionale (Bielorussia)

Ma Kombat Arena non è solo spettacolo e agonismo. Grande spazio è stato riservato anche alla formazione, alla salute e alla cultura sportiva, con un ricco programma di convegni. Relatori di alto profilo come il Prof. Giuseppe Porcellini, il Dott. Riccardo Luchetti e il Prof. Fabio Catani hanno affrontato tematiche cruciali come alimentazione, preparazione atletica, riabilitazione, benessere mentale e tecnologie applicate alla performance sportiva.

“L’obiettivo è chiaro: fare della Kombat Arena il fulcro italiano degli sport da combattimento, un progetto che cresce anno dopo anno grazie alla passione e alla visione dei suoi ideatori”, spiegano gli organizzatori Davide Carli e Fabio Corelli. La direzione è tracciata: il futuro della Kombat Arena guarda già al 2026, con nuove idee e importanti novità in arrivo.