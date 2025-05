Kung Fu Yan Long di Riccione sul podio ai Campionati mondiali Cka Csen di Perugia

Grande successo per la scuola Kung Fu Yan Long di Riccione all’appuntamento del “World Championship & cup Cka-Csen” che si è svolto a Perugia a metà maggio.

La scuola riccionese, diretta dal maestro Diego Rillo, è salita sul gradino più alto del podio internazionale con quattro giovanissimi atleti, tutti diciassettenni, per la specialità del combattimento sportivo: Alma Tontini, già selezionata nella Nazionale per gli Europei in programma a luglio in Turchia, Emmanuel Schinaia, Marius Ariodante Margina, Lucio Damiani. Un argento è stato conquistato dalla ventitreenne Arianna Bianchi.

Alla competizione umbra la scuola di Kung Fu Yan Long di Riccione ha partecipato con un nutrito gruppo di 23 atleti, dai 7 ai 35 anni d’età, che hanno dimostrato una tecnica impeccabile e una grande determinazione. La scuola del maestro Rillo si è distinta anche nelle categorie dedicate ai più piccoli. Questi giovanissimi atleti hanno incarnato alla perfezione i valori del Kung Fu, unendo concentrazione, rispetto e abilità tecnica. Non da meno gli adulti della categoria over che hanno regalato esibizioni di grande intensità e padronanza.

La competizione umbra ha visto la partecipazione di 1.150 atleti e 110 scuole provenienti da 14 Paesi.

Diego Rillo, pluricampione internazionale e premiato ai mondiali in Cina, ha sottolineato, con grande soddisfazione, come questi risultati evidenzino l’impegno della scuola di Kung Fu Yan Long nella promozione dei valori di disciplina, impegno e passione tra i giovani. Il prossimo impegno per gli atleti riccionesi sarà la partecipazione, per la prima volta, al RiminiWellness.

