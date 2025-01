ll tuffo in mare con Paolo Cevoli, il Dance Theatre e l’arrivo della Befana: un lungo weekend ricco di eventi ed emozioni ha concluso le festività di Riccione

Mancava solo lei tra i personaggi del grande palinsesto eventi “Riccione Christmas Sea”, ed è arrivata, come da tradizione, il 6 gennaio, nel cuore storico della città. A Riccione Paese, la Befana è stata accolta calorosamente, accompagnata dalle sue amiche befane, pronte ad aiutarla nella distribuzione dei doni.

Ma la festa per l’arrivo della nonnina più amata di tutti i tempi, a Riccione, è iniziata con un giorno di anticipo. Già dal 5 gennaio, l’antico borgo si è trasformato in un luogo magico, grazie ai laboratori creativi, alla tombola kitsch dedicata ai regali non graditi e ai mercatini che hanno saputo coinvolgere bambini e adulti.

Il momento più emozionante è stato senza dubbio l’arrivo della Befana, il pomeriggio del 6 gennaio, salutata da numerosi componenti della Giunta comunale. Tantissimi piccoli partecipanti si sono presentati stringendo tra le mani la speciale cartolina-invito che avevano ricevuto prima delle vacanze natalizie. Queste cartoline erano state consegnate dall’amministrazione comunale ai bambini di tutte le scuole dell’infanzia e primarie di Riccione.

Lo spettacolo di magia con ali luminose e bolle di sapone ha aggiunto un tocco fiabesco, creando un’atmosfera unica di condivisione e divertimento per i bambini e le loro famiglie.

Le vetrine dei negozi di Riccione Paese hanno esposto i presepi artistici sostenibili realizzati con materiali di scarto dall’artista Alessandro Romani.

“Aspettando la Befana” e il “Dance theatre” del Mc Hip Hop Contest

Il Mc Hip Hop Contest, il più grande evento live dedicato alla urban dance, ha chiuso l’edizione 2025 con un grande successo di partecipanti e pubblico. La gioia, l’allegria e l’energia esplosiva dei ballerini e delle crew provenienti da ogni parte d’Italia, insieme al contributo del team di coreografi e insegnanti di fama internazionale, hanno contagiato tutta Riccione: dal Palazzo dei Congressi al Playhall, fino al Palazzo del Turismo.

Domenica 5 gennaio, durante il grande evento “Dance Theatre” presso il Palazzo dei Congressi, erano presenti in sala l’assessora regionale al Turismo Roberta Frisoni, la sindaca Daniela Angelini e gli assessori Mattia Guidi e Christian Andruccioli. Nel pomeriggio, un piazzale Ceccarini gremito di gente ha applaudito lo spettacolo che ogni anno saluta l’arrivo della Befana. Protagonisti dello show sono stati i piccoli talenti, di età compresa tra i 6 e i 12 anni, che si sono esibiti sul palco con coreografie di hip hop, street dance e altre discipline urban.

Il suggestivo concerto della rassegna “Dai cori al cuore”

Domenica 5 gennaio, il concerto “La musica scende nella mia anima” è stato accolto con una grande partecipazione di pubblico, nella suggestiva cornice della Chiesa vecchia di San Martino. Il Coro Città di Riccione Women Ensemble, diretto da Marco Galli e accompagnato dalla pianista e soprano solista Maura Miceli, si è esibito in un ricco e variegato repertorio. Le esecuzioni, che spaziavano da composizioni classiche e sacre alla tradizione spiritual e gospel, fino alle melodie di autori contemporanei, hanno regalato ai presenti un’esperienza musicale intensa e coinvolgente, molto apprezzata dagli spettatori.

La passeggiata storica alla scoperta di Riccione Paese

Domenica 5 gennaio, la passeggiata storica accompagnata dalla guida turistica Dina Maria Vittoria Gravina ha coinvolto numerosi partecipanti, interessati a scoprire storie e curiosità legate all’antico borgo di Riccione. L’itinerario è iniziato al Museo del territorio ed è proseguito con una visita alla Chiesa vecchia di San Martino. Durante il percorso, il gruppo ha visitato alcune botteghe storiche, dove i negozianti hanno condiviso racconti personali e storie delle loro attività.

Il tradizionale tuffo in mare per la Befana

Come da tradizione, nel giorno dell’Epifania, il comico Paolo Cevoli è tornato nella sua amata Riccione per un tuffo in mare, presso la zona 52, accompagnato da alcuni nuotatori che insieme a lui hanno sfidato le onde e il freddo invernale.

Viale Ceccarini e il “Riccione Lungomare Ice Park”

Il weekend dell’Epifania ha visto viale Ceccarini animarsi di folla, complice l’inizio dei saldi invernali, confermando la sua vocazione per lo shopping di qualità, attirando tantissime persone anche grazie alle invitanti proposte del villaggio enogastronomico. Le attrazioni del “Riccione Lungomare Ice Park”, con la suggestiva pista di pattinaggio sul ghiaccio e la maestosa ruota panoramica “Riviera Christmas View”, hanno regalato momenti magici a grandi e piccoli. Nella piazzetta del Faro, i bambini si sono divertiti esplorando il percorso dedicato alle creature marine, mentre sul ponte del porto canale il grande albero è stato protagonista delle fotografie dei turisti, illuminando le barche ormeggiate.

Comune di Riccione