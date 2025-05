La 1000 Miglia torna nella Repubblica di San Marino

PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA DELLA RIEVOCAZIONE, LE AUTO SARANNO A SAN MARINO NEL POMERIGGIO

Brescia, 12 Maggio 2025 – La Corsa più bella del mondo torna nella Repubblica più antica al mondo. Ne hanno dato annuncio, presso la sede della Segreteria di Stato per il Turismo, il Segretario Federico Pedini Amati e la Presidente di 1000 Miglia Srl Beatrice Saottini.

Nel pomeriggio di giovedì 19 Giugno, in dirittura d’arrivo della terza tappa di gara, gli oltre 400 gioielli a quattro ruote costruiti fra il 1927 e il 1957 della 1000 Miglia 2025, preceduti dalle 120 Ferrari del Tribute 1000 Miglia e dalle auto elettriche della 100 Miglia Green, faranno il loro ingresso nella Repubblica di San Marino dal suo confine occidentale.

Transitando inizialmente dal Castello di Acquaviva, gli equipaggi entreranno nel territorio di sammarinese da Costa del Santo. Giunti nel Centro Storico di San Marino Patrimonio dell’Umanità Unesco, i piloti si misureranno in una serie di 8 Prove Cronometrate lungo i tornanti di Via Montalbo e Via Plana.

Le prime Ferrari arriveranno intorno alle 15:30, mentre dalle 17:00 in poi sarà la volta delle storiche: nell’insieme il passaggio si protrarrà per circa quattro ore.

Terminate le prove sportive, le vetture transiteranno da Piazza Sant’Agata e proseguiranno su Contrada delle Mura, Contrada Omerelli, Via Eugippo e Contrada del Pianello fino a Piazza della Libertà, che ospiterà un Controllo Timbro. Il convoglio si congederà poi dal territorio della Repubblica Sammarinese attraversando Domagnano, Serravalle e Dogana.

Rientrati in Italia, agli equipaggi resteranno altri due timbri da effettuare a Gambettola e Cesena, prima dell’arrivo di tappa a Cervia-Milano Marittima.

Segretario di Stato per il Turismo – Federico Pedini Amati: “Ancora una volta la Repubblica di San Marino sarà attraversata dalla 1000 Miglia. La Freccia Rossa trova nel nostro territorio il suo habitat naturale e accogliere il passaggio di queste auto meravigliose è per noi motivo di grande orgoglio. Questo evento, simbolo dell’eccellenza automobilistica e della passione per la tradizione sportiva, rappresenta un’occasione unica per valorizzare il paesaggio, la nostra storia e la nostra capacità di accoglienza. Diamo il benvenuto nella Repubblica di San Marino agli equipaggi della corsa e alle migliaia di appassionati che la seguono”.

La 1000 Miglia 2025

Per l’edizione numero quarantatré della sua rievocazione, 1000 Miglia ha scelto di ispirarsi alle pagine più remote e affascinanti della propria storia. Con la 1000 Miglia 2025, in programma da martedì 17 a sabato 21 Giugno, la Freccia Rossa tornerà a ricalcare le corse leggendarie dell’anteguerra, percorrendo un tracciato “a otto” come quello delle prime 12 edizioni della 1000 Miglia di velocità.

Martedì 17 Giugno, le oltre 400 auto storiche ammesse alla gara, precedute dalle 120 Ferrari del Tribute 1000 Miglia e dalle elettriche della 1000 Miglia Green, saranno a Desenzano, Sirmione, Verona, Bovolone e Ferrara, per poi concludere la giornata di gara a San Lazzaro di Savena, comune della città metropolitana di Bologna. Il secondo giorno, gli equipaggi valicheranno i Passi della Raticosa e della Futa ricalcando le orme dei piloti degli anni Trenta, quando quel tratto, fra i più impegnativi della gara, veniva affrontato nella prima parte del percorso. A seguito dei passaggi da Prato, Siena, Capodimonte e Ronciglione, le vetture si dirigeranno verso Roma. Dopo il giro di boa nella Capitale, la Freccia Rossa sarà a Orvieto, Città della Pieve, Foiano della Chiana, Arezzo e San Sepolcro. Il ritorno a San Marino, poi, precederà l’arrivo della terza tappa a Cervia-Milano Marittima, passando da Gambettola. Il quarto giorno, la gara attraverserà per intero l’Italia da Est a Ovest: ripartita da Cervia, la 1000 Miglia 2025 toccherà Forlì prima del taglio attraverso gli appennini fino a Empoli, dove il tracciato in risalita incrocerà quello percorso due giorni prima nella discesa verso Roma. Mantenendo la direzione a Ovest, la Freccia Rossa raggiungerà prima San Miniato e Pontedera e poi la costa tirrenica con il passaggio dall’Accademia Navale della Marina Militare a Livorno, per riprendere in seguito la risalita attraverso Viareggio e il Passo della Cisa, chiudendo la penultima tappa a Parma. L’ultimo giorno porterà gli equipaggi a concludere la gara là dove tutto era iniziato e, dopo essere passati da Soncino, Orzinuovi, Palazzolo sull’Oglio, Travagliato e Gussago, al termine di 1900 chilometri percorsi, i piloti saluteranno il pubblico sfilando sulla rampa di Viale Venezia a Brescia.

