La Banda Giovanile Città di Rimini al traguardo dei 10 anni

La Banda Giovanile “Città di Rimini” con il suo direttore Maestro Andrea Brugnettini è stata ricevuta ieri dal sindaco Jamil Sadegholvaad in occasione del decimo anniversario di fondazione. Un incontro emozionante per i giovani concertisti, durante il quale il sindaco ha espresso il suo sostegno per i progetti futuri dei giovani musicisti e per la prossima partecipazione all’XI World Orchestra Festival in programma a Vienna dal 23 al 26 luglio, per il quale la Banda ha ricevuto l’invito da parte degli organizzatori della manifestazione.

“Da tempo la nostra città ha avviato un percorso di affiancamento e supporto alle realtà formative musicali, di cui la Banda Giovanile Città di Rimini è una delle principali espressioni – sottolinea il sindaco Jamil Sadegholvaad – Un impegno che nasce dalla consapevolezza di come la musica sia un eccezionale strumento di crescita, culturale e umana. La peculiarità delle bande sta proprio nel fatto che non c’è un solista sugli altri, ma c’è un insieme di talenti individuali che fanno squadra. E per questo vanno ringraziate le persone che mettono al servizio la loro esperienza e la loro passione per guidare questo progetto così prezioso. L’invito ad un evento internazionale come il World Orchestra Festival è uno splendido regalo per questo decimo compleanno, offrendo l’opportunità ai ragazzi e alle ragazze di rappresentare Rimini in una delle patrie mondiali della musica, a coronamento di un impegno che merita di essere coltivato, valorizzato e sostenuto”.

“L’imminente partecipazione all’XI World Orchestra Festival di Vienna – racconta il Maestro Andrea Brugnettini – è una tappa fondamentale del percorso della Banda Giovanile Città di Rimini: un palcoscenico internazionale di prestigio dove i giovani musicisti porteranno il nome e la bandiera della loro città. Per realizzare questo sogno sono in fase di organizzazione cene di autofinanziamento e progetti di crowdfunding per raccogliere fondi necessari a sostenere questa prestigiosa esperienza internazionale. Oltre a questa straordinaria occasione, stiamo preparando una serie di concerti e stiamo lavorando per registrare per la prima volta in uno studio di registrazione, con l’intento di promuovere ulteriormente il gruppo. Ma l’obiettivo principale che sta alla base del progetto della Banda Giovanile rimane quello di formare musicisti consapevoli che la crescita artistica si accompagna sempre e necessariamente anche ad una crescita umana e personale”.

La Banda Giovanile Città di Rimini

La Banda Giovanile Città di Rimini è nata nel 2014 per volontà del maestro Renzo Angelini, con l’intento di creare un punto di aggregazione per i giovani musicisti della città e della provincia. I membri della banda – oggi circa 40, ragazzi e ragazze dai 9 ai 20 anni – provengono principalmente dalla scuola di musica della Banda Città di Rimini o da altre scuole del territorio. Essere parte della Banda Giovanile non significa solo suonare, ma anche partecipare attivamente alla vita del gruppo. Le prove settimanali, le sfilate della Marching Band, i concerti, le gite musicali e gli eventi sono occasioni di crescita e socializzazione. Inoltre, ogni estate, la banda organizza un campeggio musicale dove i ragazzi hanno l’opportunità di suonare, giocare e fare gruppo in un ambiente sano e stimolante.

Il direttore

Andrea Brugnettini dirige la Banda Giovanile Città di Rimini dal 2019. Musicista, insegnante e capo scout, ha integrato la sua formazione musicale con un approccio educativo che valorizza la crescita personale dei musicisti. Crede fermamente che la musica abbia bisogno di persone in grado di esprimersi e che l’ambiente formativo sia fondamentale per sviluppare sia la tecnica musicale che il carattere individuale.

Nato a Forlì nel 1984 e cresciuto a Rimini, ha studiato tromba e trombone con maestri come Orio Lucchi e Marco Bellini e Andrea Conti. Nel contempo, ha completato gli studi al Liceo Classico “G. Cesare” di Rimini e si è laureato in “Disciplina delle Arti della Musica e dello Spettacolo” presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, con la tesi “Il Coro come Educazione alla Cittadinanza”. Ha successivamente conseguito la laurea in Trombone Classico al Conservatorio “Bruno Maderna” di Cesena.

Ha perfezionato la sua formazione con numerosi corsi e masterclass, insegnando musica in diverse scuole di ogni ordine e grado. Ha suonato con orchestre e bande di vari generi e dal 2024 dirige anche il Corpo Bandistico di Mondaino.

Comune di Rimini