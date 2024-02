LA BELLEZZA DELLE PAROLE. Roberto Mercadini racconta i racconti da tutta la terra sulla parola scritta e orale e fa SOLD OUT a Misano Adriatico

LA BELLEZZA DELLE PAROLE

(Storie che parlano del parlarsi)

Narrazioni ebraiche, indiane, maya, sacre, profane,

mitiche, storiche, cosmiche, private.

Roberto Mercadini racconta i racconti da tutta la terra

sulla parola scritta e orale e fa SOLD OUT a Misano Adriatico

Misano Adriatico, 1 febbraio 2023 – Prosegue con il terzo appuntamento la rassegna di teatro Astra Verba Ridens. A salire sul palcoscenico del Cinema Teatro Astra di Misano Adriatico è Roberto Meradini con LA BELLEZZA DELLE PAROLE (Storie che parlano del parlarsi), sabato 3 febbraio alle ore 21:15.

Dall’esplosione delle lingue di Babele alla bellezza che fa ammutolire.

Paradossi e prodigi del linguaggio.

Narrazioni ebraiche, indiane, maya, sacre, profane, mitiche, storiche, cosmiche, private.

Un monologo che è anche un inno agli inni, un discorso sul fare?discorsi, una dichiarazione d’amore per le dichiarazioni, un desiderio che si avvera nel momento stesso in cui viene espresso. Roberto Mercadini racconta i racconti da tutta la terra sulla parola scritta e orale: la Bibbia ebraica; il Popol Vuh, libro sacro dei Maya Quiché; la mitologia indiana. E la storia vertiginosa e verissima di Helen Keller, la bambina cieca e sordomuta che imparò a leggere, scrivere e parlare. Diventando un’oratrice celebre in tutto il mondo (amica di Charlie Chaplin e di Mark Twain). Nonché un’attivista assai in?uente e scomoda; che in molti volevano far tacere.

“Dico del dire ma non tanto per dire – racconta l’attore – Parlo delle parole, di ciò a cui dedico la vita, la mia infuocata passione. Ci sono storie di vertigine verbale, di tempi biblici e di grandezza travolgenti. Ci stanno dentro gli oratori greci e gli acceleratori di particelle, la scrittrice cieca e sorda che molti volevano far tacere, Cicerone, la torre di babele e molte altre cose”.

INFO E PRENOTAZIONI:

ingressi: intero € 18; ridotto under 25 anni € 10; ridotto over 65 anni € 16

Prevendita online: www.liveticket.it/astramisano

Prenotazioni tel. 320 5769769

www.fratelliditaglia.com/teatroastramisano

Cinema Teatro Astra – via Gabriele D’Annunzio 22 – Misano Adriatico

facebook e instagram: fratelli di taglia

