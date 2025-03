La camminata per tutti da Ospedaletto a Coriano. Sabato 8 giugno torna la CamminAbile rivolta in particolare a persone disabili o con disagi mentali

Coriano, 7 giugno 2024 – Sarà una camminata per tutti, per chi è appassionato di trekking e in particolare per chi ha difficoltà motorie e psichiche. Sabato 8 luglio si svolgerà CamminAbile, una camminata non competitiva tra Ospedaletto, luogo di partenza, e Montetauro, punto di arrivo. La settima edizione della camminata organizzata dalla cooperativa Montetauro, da “La Piccola Famiglia onlus” e dall’organizzazione di volontariato “Hagan lio” gode del patrocinio dell’Amministrazione comunale. Passeggiare nelle colline corianesi, stimolare l’incontro tra persone diverse tra loro, è l’obiettivo di questo evento che, dopo la camminata lunga circa 6 chilometri, si concluderà con una cena, uno spettacolo e musica dal vivo con i “ Kastom”.

Ritrovo alle 16.30 ad Ospedaletto, previsti punti di ristoro lungo il percorso, arrivo con tranquillità alle 18.30 al campo sportivo di Montetauro. Cena alle 19 con piadine farcite e bibite.

Comune di Coriano