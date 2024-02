La “Certificazione della parità di genere” al centro del nuovo progetto promosso dalle Acli provinciali di Rimini – Coordinamento Donne Acli Rimini e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna. Primo incontro pubblico   lunedì 12 febbraio, ore 15 a San Giovanni in Marignano

(Rimini, 8 febbraio 2024) – La “Certificazione della parità di genere” è una attestazione per le aziende, introdotta dal Pnrr, a titolarità del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ancora poco conosciuta dalle imprese e dal mondo del lavoro, ha lo scopo di accompagnare e incentivare le aziende ad adottare policy adeguate a ridurre il divario di genere in tutte le aree maggiormente critiche per la crescita professionale delle donne. La Certificazione attesta l’efficacia delle politiche e delle misure organizzative adottate nelle aziende, al fine di ridurre il gender gap in relazione alle opportunità di carriera di tutte e tutti i dipendenti, ai livelli retributivi a parità di mansione, alle politiche per la gestione delle differenze di genere, alla tutela della maternità.

Intitolato “Certificazione della parità di genere. Un passo avanti per le donne, il lavoro, le aziende” è il progetto promosso dalle Acli provinciali di Rimini – Coordinamento Donne Acli Rimini e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna (Dgr n. 748 del 15/5/2023) che prende il via lunedì 12 febbraio a San Giovanni in Marignano con il primo evento pubblico.

Costruito insieme a un’ampia rete di partner (Camera di commercio della Romagna, Ordine consulenti del lavoro – Consiglio provinciale di Ravenna, Ordine consulenti del lavoro – Consiglio provinciale di Rimini, Ordine consulenti del lavoro – Consiglio provinciale di Forlì-Cesena, Fondazione dottori commercialisti ed esperti contabili Rimini, Comune di San Giovanni in Marignano, Unione di Comuni Valmarecchia, Coordinamento Donne Rimini, Librazione società cooperativa sociale, Acli Arte e Spettacolo Sede provinciale di Rimini, Acli provinciali Ravenna), il progetto prevede un tour informativo nelle province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna. In ciascuno di questi territori è prevista una tavola rotonda rivolta alla cittadinanza, agli operatori del settore e alle imprese, in cui sarà presentata la Certificazione della parità di genere, spiegando i vari step del percorso e mettendo in luce che le aziende in possesso di tale certificazione potranno contare da subito anche su vantaggi concreti, quali sgravi fiscali e punteggi premiali in gare di appalto.

Al termine del tour sarà organizzato un convegno conclusivo a Rimini in cui si esporranno i dati e le esperienze raccolti nelle diverse località per tentare una sintesi del percorso intrapreso.

Per arricchire il progetto e rivolgersi a un pubblico più variegato, in autunno sono previste le presentazioni a Rimini di alcuni libri su “donne e lavoro” e una mostra sempre su tale tematica.

Il progetto inizia lunedì 12 febbraio, ore 15, con la conferenza a San Giovanni in Marignano nella Sala del Consiglio comunale (via Roma, 59). In apertura, i saluti del sindaco Daniele Morelli, della vicesindaca e assessora alla Cultura Michela Bertuccioli e dell’assessore alle Attività economiche Nicola Gabellini.

Introduce i lavori Sonia Alvisi, consigliera di parità della Regione Emilia-Romagna, che coordinerà la tavola rotonda a cui partecipano Tiziana Pompei (segretaria generale di Unioncamere di Roma), Alessandro Corbelli (presidente Ordine consulenti del lavoro della Provincia di Rimini), Cinzia Brunazzo (Fondazione dottori commercialisti ed esperti contabili di Rimini).

A seguire le testimonianze di alcune aziende del territorio che hanno già ottenuto la Certificazione della parità di genere o che hanno intrapreso il percorso per ottenerla. Dibattito e conclusioni.

L’incontro è a ingresso libero.