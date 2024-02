LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA SUL COVID E’ REALTA’, I FAMILIARI DELLE VITTIME: “E’ ORA DELLA VERITA’”

Nell’Aula della Camera è stata approvata oggi con 132 sì, 86 no e 1 astenuto la proposta di legge che punta ad istituire la Commissione d’inchiesta “sull’operato del Governo e sulle misure da esso adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica del COVID-19”. Il testo, già passato all’esame del Senato, diventa definitivo.

Uno strumento previsto dalla Legge e fortemente voluto sin da subito dall’Associazione dei familiari delle vittime del Covid19 #Sereniesempreuniti che commentano così la notizia: “Sono passati 4 anni da quando iniziò la strage del Covid che portò via i nostri cari e con loro migliaia di italiani innocenti. I tribunali non hanno fatto altro che archiviare ma ora è giunto il momento di sapere la verità soprattutto sapere chi dovesse fare cosa e perché non è stato fatto. Parliamo della mancata attuazione del piano pandemico, del mancato aggiornamento dello stesso, della mancata zona rossa in bergamasca e tutti gli altri temi che noi, e i nostri legali, continuiamo a sollevare nelle sedi legali e attraverso la stampa. Ci auguriamo che la Commissione lavori seriamente con senso di responsabilità nei confronti di tutti noi che, ancora oggi, piangiamo defunti che potrebbe essere ancora tra di noi”.

“Da 4 anni ci battiamo per ottenere verità e giustizia – commenta Consuelo Locati, del team legale -. Se i tribunali archiviano è giunto il momento che la politica indaghi su scelte politiche che hanno determinato la morte di molti. Ricordiamo che è ancora aperto il procedimento civile e che recentemente abbiamo fatto ricorso alla Cedu per ottenere giustizia in sede Europea”.

