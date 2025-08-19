La comunità di San Patrignano rende omaggio a Pippo Baudo: “Un grande amico sempre vicino ai ragazzi e alle ragazze impegnati nel loro percorso di rinascita”

La comunità di San Patrignano, nel riminese, rende omaggio a Pippo, ricordandolo come un grande amico sempre vicino ai ragazzi e alle ragazze impegnati nel loro percorso di rinascita.

“Sei stato sempre pronto a schierarti al fianco dei nostri giovani, accogliendo con entusiasmo tutte le nostre richieste di sostegno ai nuovi progetti”, scrive la comunità. Pippo si era distinto per la capacità di raccontare le iniziative della comunità, facendo comprendere a molti che il cambiamento è sempre possibile.

Il messaggio di commiato si chiude con un pensiero speciale: “A te un’ultima volta l’‘Abbraccio’ di San Patrignano, che come dicesti tu in comunità, è ‘il miglior modo per trasmettere l’amore verso gli altri’”.

La comunità saluta così una figura che ha lasciato un segno profondo, esprimendo gratitudine e affetto per tutto ciò che Pippo ha fatto per i ragazzi di San Patrignano.