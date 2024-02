La crisi delle democrazie. Oggi il convegno a Roma … di Sergio Pizzolante

Si svolgerà a Roma il 22 novembre alle ore 16 la presentazione del terzo numero della rivista Civiltà Socialista.

Ci saranno due Tavole Rotonde, la prima su Israele e la Palestina, occasione per una riflessione,fuori da ogni schema, sulla crisi delle democrazie, della democrazia, in Italia e in Occidente. Del perché, nel momento in cui il flagello dell’offensiva dell’autoritarismo senza libertà e diritti, mischiato con il terrore, la violenza, le uccisioni, in nome di un Dio, si abbattono sulle democrazie e sull’Occidente, l’Occidente e le democrazie si autoflagellano.