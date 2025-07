La danza protagonista del weekend a Riccione: piazze trasformate in palcoscenici, tra emozioni, talento e grande spettacolo

Oltre ai grandi appuntamenti con le star del cinema e della musica, il primo weekend di luglio di Riccione è stato scandito anche dal ritmo della danza, protagonista assoluta in diversi angoli della città, da nord a sud, con eventi e iniziative capaci di coinvolgere un pubblico variegato ed entusiasta.

Il momento più atteso è stato certamente quello di venerdì 4 luglio in piazzale Roma, dove si è svolta la cerimonia di chiusura del “Festival del Sole”, che ha portato a Riccione atleti e ballerini provenienti da tutto il mondo, regalando uno spettacolo emozionante e altamente partecipato.

Ma la danza ha conquistato anche altri spazi cittadini, animando il weekend con performance di ogni genere e stile. Sempre venerdì, nel quartiere Fontanelle, l’iniziativa “TangAsado in piazza” – nell’ambito del progetto Laboratorio Fontanelle – ha portato in scena la suggestione delle milonghe argentine, con i tangueri dell’associazione Romagna Portegna e la voce intensa di Norina Angelini, interprete di celebri brani di Piazzolla e Gardel. Dopo l’apertura ufficiale, anche il pubblico è stato coinvolto nelle danze, in un’atmosfera calda e conviviale tra musica, ballo e sapori sudamericani.

Contemporaneamente, nella parte opposta della città, piazzale Aldo Moro ha ospitato una serata firmata Nirea Danze, con lo spettacolo curato da Andrea Giorgi e Nicole Ongaro. Un viaggio nei diversi stili di ballo che ha regalato una serata all’insegna dell’arte e del movimento.

La festa della danza è proseguita sabato 5 luglio, ancora in piazzale Roma, con la serata finale del “Dance Festival 2025”, evento nazionale promosso da Aid&a – Associazione insegnanti danza espressioni artistiche. Le migliori coreografie selezionate nelle rassegne regionali hanno conquistato il pubblico, tra esibizioni di danza classica, hip hop, modern contemporary e altre contaminazioni coreografiche di grande impatto scenico.

Tra sabato e domenica, piazzale Aldo Moro si è trasformato in un grande palcoscenico a cielo aperto per la terza edizione di “Riccione Perla Danza”, a cura della compagnia B-You di Barbara Bianchi. Due serate intense e spettacolari, che hanno saputo celebrare la danza in tutte le sue forme: dal classico al contemporaneo, dall’hip hop alla break dance, passando per stili urban e performance di gruppo. Protagoniste, le scuole di danza della provincia di Rimini, per un evento che ha unito tecnica, passione e inclusione in un mosaico artistico ricco e coinvolgente che è stato molto apprezzato e applaudito a lungo dal pubblico.