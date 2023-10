La Federazione Bocce organizza il Quadrangolare Internazionale di specialità raffa

La Federazione Sammarinese Sport Bocce, con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro e lo Sport, la collaborazione del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese e della Giunta di Castello di Borgo Maggiore organizza il “Quadrangolare Internazionale delle Nazioni bocce specialità raffa”. La manifestazione si terrà dal 20 al 22 ottobre presso il bocciodromo federale a Borgo Maggiore, che festeggerà nell’occasione i trent’anni dalla sua inaugurazione. Le quattro nazioni partecipanti – Austria, Croazia, Italia e San Marino – sfileranno durante la cerimonia di apertura venerdì 20 alle ore 20.30 e a seguire, verso le 21.30 circa, si terrà la prima fase del torneo con la specialità tiri di precisione. La competizione proseguirà sabato e terminerà il giorno successivo con le premiazioni previste per le 13.00. Il quadrangolare sarà disputato con tutte sette le specialità della raffa: individuale femminile e maschile, coppia femminile e maschile, coppia mista, tiro di precisione femminile e maschile. La delegazione sammarinese sarà composta dal capo delegazione Lorena Forcellini, Anna Maria Ciucci in qualità di capitano, Stella Paoletti, Enrico Dall’Olmo, Jacopo Frisoni e dal tecnico Marco Cesini.