La Fiorita attende il Faetano. Semprini: “Mi aspetto l’atteggiamento visto nella ripresa contro il Cailungo”

La terza giornata di campionato vedrà La Fiorita impegnata sul campo di Domagnano contro il Faetano di Adrian Ricchiuti. Si gioca domani alle 15:00, a Domagnano. I gialloblù arrivano all’incontro dopo la vittoria in rimonta ottenuta venerdì scorso contro il Cailungo. Sotto di due reti a zero, la formazione di Ceci ha accorciato le distanze poco prima dell’intervallo, per poi ribaltare il risultato nel corso della ripresa (4-2 il finale).

“La partita non si era messa bene – commenta Jacopo Semprini, autore dalla rete del 3-2 -, però abbiamo dimostrato una grande voglia di rivalsa e siamo riusciti a riprenderla e lo abbiamo fatto in maniera ottima. Siamo una squadra ancora in fase di rodaggio, molti di noi sono nuovi e stiamo cercando di trovare i giusti equilibri e le giuste posizioni in campo.”.

Come dicevi, siete una squadra in gran parte nuova ma, partita dopo partita, state trovando la vostra identità. Come sta andando questo percorso?

“È un’operazione che richiede tempo e il mister sta lavorando molto bene. I risultati che stiamo raccogliendo sono già abbastanza positivi, ma io credo che ci siano ampi margini di miglioramento, anche perché dall’allenamento si percepiscono voglia, ritmo e giusta determinazione da parte di tutti”.

Anche se veniamo da sole due giornate, i risultati dimostrano grande equilibrio in campionato e anche qualche sorpresa rispetto alla passata stagione. Che partita ti aspetti contro il Faetano?

“Mi aspetto, da parte nostra, l’atteggiamento del secondo tempo contro il Cailungo in termini di voglia e determinazione. Quel che conta è scendere sempre in campo con l’atteggiamento giusto, poi il resto verrà con la partita”.

In chiusura torniamo un attimo all’esperienza europea. Tuo il gol che ha riaperto la partita del primo turno di Conference League, spinando la strada ai rigori e al passaggio del turno. Che ricordi hai di quella esperienza?

“Sono senz’altro ricordo molto dolci. È stata una gran bella esperienza, che porterò per sempre dentro di me. Sono contento di averla fatta e di averla vissuta con tanti compagni che fanno ancora parte della squadra. È un risultato storico per la società e anche per me. Ogni tanto riaffiora alla mente ed è un bellissimo ricordo”.

Ufficio Stampa