La Fototeca Marco Pesaresi di Savignano sul Rubicone promuove una chiamata pubblica per immagini sull’alluvione del 2023

Il Comune di Savignano sul Rubicone, in collaborazione con la Fototeca Marco Pesaresi, lancia una chiamata pubblica per raccogliere immagini che documentano l’alluvione del maggio 2023 in Romagna. Questa iniziativa rientra nel progetto “Tagliata dall’acque la terra. Immagini di un’alluvione: Romagna, 2023”, sostenuto dal PAC2024 – Piano per l’Arte Contemporanea del Ministero della Cultura.

L’alluvione che ha colpito la Romagna nel 2023 è stata un evento straordinario che ha avuto un grande impatto sulla comunità locale. Attraverso i social media, milioni di immagini e video sono stati condivisi, documentando la devastazione e la risposta delle persone coinvolte. L’obiettivo della chiamata pubblica è raccogliere queste testimonianze visive per preservare la memoria di quei giorni e valorizzare il patrimonio fotografico che racconta una parte fondamentale della storia recente della Romagna.

Un fondo fotografico che racconta la memoria collettiva

Nel progetto, il Comune di Savignano sul Rubicone ha già acquisito fotografie di sei autori che hanno documentato l’alluvione nelle diverse zone colpite. Gli artisti coinvolti sono: Andrea Bernabini, Silvia Camporesi, Filippo Venturi, Giovanni Zaffagnini, Marco Zanella e Benedetta Ristori. Queste opere compongono un fondo fotografico che sarà esposto a partire dal 16 maggio 2025, nella Fototeca Marco Pesaresi, durante la 34ª edizione del SI FEST.

Partecipare alla chiamata pubblica

La chiamata è aperta a tutti coloro che hanno scattato fotografie durante l’alluvione. Per partecipare, basta caricare le immagini su Instagram utilizzando l’hashtag #fototecapesaresi oppure inviarle via e-mail a fototeca@marcopesaresi.it, accompagnate dalla liberatoria di utilizzo.

Le fotografie selezionate verranno esposte in una sezione speciale della mostra, e gli autori scelti riceveranno un ingresso gratuito a tutte le mostre del festival.

Termine della chiamata

La chiamata pubblica si concluderà il 19 aprile 2025. Il regolamento completo e la scheda di adesione sono disponibili sul sito del Comune di Savignano sul Rubicone.

Un progetto che non solo conserva la memoria visiva dell’alluvione ma arricchisce il patrimonio culturale collettivo, dando voce a chi ha vissuto l’emergenza in prima persona.