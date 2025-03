La Fratellanza San Marino – America presenta “Great & Good Friends” Gospel 1st ed. Sabato 4 gennaio alle h.21 e replica domenica 5 gennaio alle h.18, presso il Teatro Titano

La Fratellanza San Marino – America ha presentato presso la propria sede a Domagnano, il programma dettagliato di “Great & Good Friends” Gospel 1st ed., concerto di beneficenza sabato 4 gennaio alle h.21 e replica domenica 5 gennaio alle h.18, presso il Teatro Titano (RSM). Presenti oltre al Presidente Roberto Moretti, Margaret Fabbri e Patrick Mularoni del direttivo, Henry Bucci, funzionario della Segreteria di Stato Industria Artigianato e Commercio, Fanny Gasperoni Presidente dell’Associazione BattiCinque e Giacomo Volpinari, Presidente dell’Istituto Musicale Sammarinese. Torna dopo 12 anni, il gospel nel centro storico della Repubblica di San Marino, con un concerto davvero esclusivo. Per il primo grande evento musicale del 2025, arriva da Roma, The Amazing Grace Gospel Choir, formato da 25 elementi fra coristi/musicisti e diretto dal M° Timothy Martin, nato in Pennsylvania ma che vive attualmente da diversi anni a Roma. Grande talento, eccellente musicista, tenore e direttore musicale oltre che attore, già attivo in teatro, al cinema e in tv, con un ricchissimo curriculum.

Perchè Il titolo “Great & Good Friends”? Le parole sono quelle scritte da Abramo Lincoln, 16° Presidente degli Stati Uniti, nella lettera inviata ai Capitani Reggenti il 7 maggio 1861, in risposta alla concessione della cittadinanza onoraria di San Marino, importante evento storico che lega indissolubilmente San Marino agli Stati Uniti da 163 anni al quale la Fratellanza è particolarmente affezionato.

L’evento ha l’Alto Patrocinio degli Ecc.mi Capitani Reggenti, che presenzieranno al concerto di sabato 4 gennaio, patrocinio dalle Segreterie di Stato Turismo, Esteri, Istruzione e Cultura, Finanze e Bilancio, Industria, Artigianato e Commercio, Consolato Generale USA di Firenze e il l supporto della città di Springfield, Illinois, dove è vissuto ed è sepolto Abramo Lincoln, oltre alla collaborazione dell’Ufficio Turismo, Istituti Culturali, Istituto Musicale Sammarinese e Unione Sammarinese Commercianti. Il concerto si inserisce come evento collaterale anche nel folto palinsesto del Natale delle Meraviglie. L’utile sarà devoluto all’ Associazione BattiCinque, che persegue obiettivi di solidarietà sociale, quali il miglioramento della qualità della vita di persone autistiche o con disturbi del neurosviluppo. L’utile sarà utilizzato per REGALIAMOCI DEL TEMPO, uno dei tanti e interessanti progetti di BattiCinque, premiato nell’aprile 2024 con il premio letterario Saverio Paglierani per il miglior progetto di volontariato.

Il progetto si propone di offrire ai ragazzi nello spettro autistico, con disturbi del neurosviluppo e/o con disabilità, occasione di inclusione sociale come prevenzione all’isolamento, proporre ai ragazzi a sviluppo tipico l’opportunità di vivere un’esperienza positiva avvicinandosi al mondo del sociale e del volontariato, favorire per entrambi l’occasione per conoscersi e creare delle relazioni amicali, aumentare fra i giovani la sensibilizzazione verso la diversità promuovendo il valore dell’inclusione, del reciproco scambio e condivisione. A Marzo 2025 ripartirà la seconda edizione.

Il 5 gennaio sarà presente anche Osvaldo Bevilacqua, giornalista e volto conosciutissimo di “Sereno Variabile”, Inviato Straordinario e grande amico della Repubblica di San Marino. Main sponsor SACMS, sponsor Gioielleria Arzilli, Reggini, Copygraf, Hotel Joli, PiùMe e BAC. Media partner San Marino RTV. Verranno annunciate alcune importante novità last minute, che coinvolgeranno anche le Comunità di Sammarinesi residenti all’estero e domenica 5 gennaio alle 11:30, in Piazza della Libertà, si potrà assistere a un’anteprima dell concerto, con un’esibizione a cappella dell’Amazing Grace Gospel Choir. E’ la prima edizione di G&GF GOSPEL e la Fratellanza si auspica l’ottima riuscita per poter riproporre negli anni, l’evento.

La PREVENDITA, che prosegue a ritmo serrato da più di un mese, è disponibile sul circuito VIVATICKET al link https://www.vivaticket.com/it/ticket/amazing-grace-gospel-choir-great- good-friends-gospel/253146 e in tutti i punti vendita. Punto vendita San Marino c/o FREESHOP.