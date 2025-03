La Ginnastica Riccione Academy alle Final Six di Firenze

Il suo “scudetto” la Ginnastica Riccione Academy lo ha già vinto, conquistando, nel suo primo anno di A1, un posto tra le prime sei società d’Italia. Ed il fine settimana di Firenze è un premio per il grande lavoro svolto in palestra dalla capitana Adriana Poesio e compagne durante tutto l’anno. Con questo spirito la squadra della Perla Verde si mette in viaggio per la Toscana per partecipare alle Final Six, che mettono a confronto, divise in due gironcini da tre, le sei squadre che meglio si sono comportate nelle tre gare di campionato. Le ragazze del direttore tecnico Anton Stolyar alle finali scudetto ci sono arrivate dopo aver conquistato uno storico podio nella terza prova, quella disputata a Ravenna il 7 aprile scorso.

“Siamo molto orgogliosi di partecipare alle Final Six di Serie A1, che è il massimo livello del campionato italiano – attacca il presidente della Ginnastica Riccione Academy, Francesco Poesio -. Comunque siamo tra le sei società e squadre più forti d’Italia, quindi sarà una grande emozione vedere le nostre ginnaste esibirsi in questa gara, che sarà di altissimo livello. Nel sorteggio siamo capitati nello stesso girone dell’amico Corrado Maria Dones, presidente della Renato Serra Cesena, ma anche dell’amico Folco Donati, presidente della Brixia, composta da tutte le ginnaste della Nazionale Italiana, che si sono appena laureate campionesse europee, a Rimini; quindi è un grande orgoglio per le nostre ginnaste confrontarsi con loro. Sarà un bel vedere. Non vediamo l’ora, siamo carichi!”.

Qual è l’obiettivo della Ginnastica Riccione Academy per queste Final Six? “L’obiettivo del nostro campionato era salvarci, e lo abbiamo fatto. Nella terza e ultima tappa, a Ravenna, Riccione è arrivata addirittura sul podio, al terzo posto, piazzamento che ci ha permesso di approdare, da matricola, a questa prestigiosa Final Six. Andiamo a Firenze con serenità e con la consapevolezza di aver fatto un grandissimo campionato. Cercheremo, come abbiamo sempre fatto, di fare una bellissima figura, di esprimere una bella ginnastica, e poi vedremo cosa succederà. Noi già siamo contenti del sesto posto, tutto quello che verrà di più sarà motivo di grandi festeggiamenti”.

Lo scorso fine settimana al PlayHall “Massimo Pironi” di Riccione si sono disputate le Finali Nazionali Individuali Allieve Gold, che hanno incoronato le quattro nuove campionesse italiane di categoria. “È stato un grande evento – continua Poesio -. Per la prima volta la Ginnastica Riccione Academy ha avuto l’opportunità di organizzare questo tipo di evento. In gara c’erano le 400 migliori ginnaste d’Italia tra gli otto e i dodici anni, un livello altissimo di ginnastica artistica femminile. È stato un onore ospitare nella nostra città il fior fiore delle giovani ginnaste italiane, tra le quali sicuramente ci sono le atlete che un domani faranno parte della Nazionale. Un grazie alla Federazione Ginnastica d’Italia per la fiducia accordataci, al Comune di Riccione, che ha patrocinato questo evento, e un grandissimo ringraziamento a tutti i collaboratori della Ginnastica Riccione Academy perché nei tre giorni di gare oltre 50 persone hanno dato una preziosa mano affinché tutto andasse per il meglio a livello organizzativo, dando prova di grande unione d’intenti, grande passione e grande determinazione, che è quello che sta alla base di questa società, che è cresciuta tanto in questi anni”.