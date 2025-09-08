La giornalista e travel blogger inglese Teresa Levonian Cole incantata da Verucchio

Insieme all’amica Sandra Lodi titolare dell’azienda vinicola Tenuta Gacci ha visitato la Rocca del Sasso e il Museo Archeologico: “Venire nelle terra dei Malatesta e di Paolo e Francesca era il mio sogno da quando avevo 12 anni”

Lei è Teresa Levonian Cole, travel blogger, giornalista e fotografa inglese da 30 anni in giro per il mondo che collabora con testate come Times, Telegraph, Tatler, Spears, CNT.

Invitata dalla sua amica Sandra Lodi, titolare dell’azienda vinicola Tenuta Gacci, Teresa in questi giorni ha realizzato un suo sogno: visitare le terre di Paolo e Francesca e dei Malatesta e in particolare Verucchio.

Spiega infatti Cole: “Ho scoperto per la prima volta la storia di Paolo e Francesca non tramite Dante, ma tramite ?ajkovskij, e sono affascinata dai racconti della famiglia Malatesta fin dall’età di circa 12 anni. E ora, a distanza di decenni, mi ritrovo a Verucchio, la culla dei Malatesta, e non solo, ma anche a soggiornare nella romantica torre malatestiana del XIV secolo, con vista sulla splendida Valmarecchia. Ho persino la mia grotta personale in cantina! È stata una prima notte movimentata qui, tra queste antiche mura di pietra. Sono stata allietata dalla serenata di un gufo, mentre il cielo si illuminava furiosamente in un drammatico temporale elettrico”.

Oltre a soggiornare all’hotel Oste del Castello, la giornalista ha visitato con la sua amica italiana la Rocca del Sasso e il Museo Archeologico accompagnata da Elena Rodriguez del Comune di Verucchio.

Oltre a un ricco reportage fotografico su Instagram, l’articolo su Tenuta Gacci di Sandra Lodi e le meraviglie di Verucchio sarà pubblicato sulla rivista specializzata internazionale Decanter.

Comune di Verucchio