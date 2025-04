La grande atletica nazionale arriva a Misano: a giugno al via i Campionati Italiani Master

Saranno migliaia le persone provenienti da tutta Italia che dal 20 al 22 giugno si sfideranno nella cornice del Centro Sportivo Santamonica.

Misano 8 Aprile 2025 – È iniziato ufficialmente il conto alla rovescia per i Campionati Italiani Master di Atletica leggera, la competizione più importante del circuito Master. L’evento si svolgerà allo stadio Santamonica dal 20 al 22 giugno e vedrà protagonisti atleti over 35 provenienti da tutto lo stivale, richiamando a Misano oltre 3.000 persone tra sportivi e famiglie.

L’organizzazione sportiva dell’evento è stata affidata all’Atletica Santamonica Misano. La società misanese si presenterà ai blocchi di partenza determinata ad arricchire il proprio medagliere che, ad oggi, conta 7 ori, 4 argenti e 2 bronzi.

Nell’andare a “pensare” l’evento, l’organizzazione ha voluto puntare a generare una rete di sistema con l’obiettivo di trasformare la kermesse in una vera e propria leva di marketing territoriale e turistica. Infatti, l’Atletica Santamonica ha messo a sistema la Regione Emilia-Romagna e l’Amministrazione Comunale che patrocineranno l’evento, Misano World Circuit e MOAB andando a creare un’organizzazione e un’offerta virtuosa già rodata in altri eventi internazionali del territorio.

Da un punto di vista invece della proposta turistica, l’Atletica Santamonica con l’appoggio di Visit Misano inizierà in queste ore a promuovere pacchetti creati ad hoc per gli atleti e le loro famiglie che approfittando della concomitanza con la Notte Rosa avranno la possibilità di vivere in prima persona il primo grande evento estivo della Riviera con proposte ed experience realizzate su misura per i partecipanti.

Da un punto di vista sportivo i Campionati Italiani Master sono patrocinati da FIDAL nazionale e regionale.

“Come Amministrazione Comunale stiamo costruendo un percorso virtuoso che mette lo sport al primo posto come leva turistica che genera un indotto economico sul territorio – spiega il Sindaco di Misano Fabrizio Piccioni -. I Campionati Italiani Master di Atletica leggera sono l’esempio di questo percorso. Durante la giornata i protagonisti vivranno le nostre strutture sportive e, salutata la pista di atletica, potranno assaporare la nostra proposta turistica. La concomitanza dell’evento con la Notte Rosa avvalora ulteriormente l’experience che stiamo preparando insieme ai nostri partner per i nostri ospiti. Concludo ringraziando l’Atletica Santamonica per questa opportunità per noi e per tutto il sistema turistico di Misano”.

Maggiori dettagli sulle tariffe di soggiorno e le attività collaterali alla manifestazione sono disponibili sul sito della FIDAL, sul sito di Visit Misano e sulle pagine social dell’Atletica Santamonica Misano (Facebook: Atletica Santamonica Misano | Instagram: atletica_santamonica).

