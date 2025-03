La Granfondo Riccione: 750 ciclisti alla scoperta dei borghi più belli della Valconca

La ventitreesima edizione della Granfondo Riccione, organizzata da Euro Bike Riccione e Bicifestival Riccione, si è conclusa nel migliore dei modi, confermandosi un appuntamento imperdibile per gli amanti del ciclismo.

L’evento ha registrato 595 iscritti alla storica cicloamatoriale, mentre il numero totale dei partecipanti, tra il percorso della Granfondo e i due tracciati gravel, ha raggiunto quota 750. Nell’ultimo mese, le pagine visitate della Granfondo Riccione sono state 27.786, 5.326 gli utenti unici da 30 nazioni diverse, grazie all’attività di comunicazione e web marketing realizzata dall’agenzia Paolucci Marketing.

La Granfondo Riccione ha potuto contare su un imponente apparato di sicurezza, garantito dalla Polizia stradale, con 8 motociclette e 4 vetture, oltre a 18 moto scorte tecniche del team Scorta di Ravenna. La manifestazione si è svolta al meglio grazie alle autovetture di supporto che hanno garantito il soccorso e il cambio ruote lungo tutto il percorso, oltre alla presenza della giuria e della navetta di assistenza per gli appiedati.

Ancora una volta la manifestazione ciclistica ha saputo regalare grandi emozioni a tutti i partecipanti: tra salite e curve impegnative il percorso ha svelato i panorami più belli della Valconca, compensando le fatiche dei partecipanti che hanno ammirato la rocca attraversando Montefiore Conca, esplorato il suggestivo borgo medioevale di Mondaino con la celebre piazza “padella” e le vie colorate da vivaci mulares a Saludecio.

La Granfondo è poi tornata a Riccione, per concludersi al Palazzo del Turismo con le premiazioni e il tradizionale pasta party preparato dagli studenti della scuola alberghiera e di ristorazione Ial.

I due percorsi gravel di sabato 22 marzo hanno attraversato carraie sterrate e single track, boschi di querce secolari e vigneti fino a condurre al suggestivo borgo di Montefiore e alla Riserva naturale delle Grotte di Onferno.

Tra gli eventi collaterali della Granfondo Riccione, sabato 22 marzo era in programma anche la “Women on Bike”, un’iniziativa inserita nel calendario degli eventi di marzo per celebrare la Giornata internazionale della donna, promossa dalla commissione Pari opportunità di Riccione in collaborazione con tutti i comitati locali. A causa delle condizioni meteorologiche incerte, la biciclettata si è trasformata in un piacevole momento conviviale. Le partecipanti si sono ritrovate davanti al Palazzo del Turismo e hanno poi dato vita a un incontro all’insegna della condivisione in piazzale Ceccarini. La sindaca Daniela Angelini e l’assessora alle Pari opportunità Marina Zoffoli hanno salutato tutte le partecipanti.

Comune di Riccione