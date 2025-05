La Guardia di Rocca di San Marino: Report 2024 sul controllo e sicurezza del territorio

La Guardia di Rocca della Repubblica di San Marino ha recentemente reso noto il report operativo per l’anno 2024, illustrando le attività svolte dalle sue principali sezioni. Le operazioni si sono focalizzate sul monitoraggio del territorio, sulla prevenzione di reati finanziari e sul contrasto alla criminalità organizzata, con particolare attenzione alle truffe online e alle frodi con criptovalute.

La Sezione di Dogana ha incrementato i controlli, registrando oltre 5.700 ore di pattugliamento e identificando 6.074 persone. Tra le operazioni più rilevanti, si segnalano il recupero di due auto rubate, il ritiro di 61 documenti falsi e il sequestro di sei targhe contraffatte. Sono state raccolte 217 denunce e avviati 161 procedimenti penali, con 105 segnalazioni riguardanti soggetti fisici e 13 giuridici. In particolare, sono stati indagati cinque casi di frodi legate alle criptovalute, con un danno complessivo stimato in 200.000 euro, in collaborazione con le autorità di Cipro, Bulgaria e Regno Unito.

In merito alla violenza di genere, la Guardia di Rocca ha effettuato sette segnalazioni alla magistratura, di cui quattro per richieste di protezione. Un aspetto allarmante è l’aumento delle frodi online, molte delle quali sfruttano l’intelligenza artificiale, come le chiamate di falsi agenti di polizia o di presunti familiari in difficoltà.

Attiva dal febbraio 2024, la Sezione di Gualdicciolo ha ricevuto 26 denunce per furti, violenza di genere e truffe online, gestendo anche tre procedimenti per maltrattamenti e inadempienze patrimoniali. Inoltre, ha collaborato con INTERPOL, completando dieci accertamenti e gestendo notifiche giudiziarie e audizioni.

L’Ufficio Visto Merci ha registrato un record di transazioni, con 80.189 spedizioni per un valore totale di 1,36 miliardi di euro. Sono stati effettuati 1.752 controlli fisici e 7.387 verifiche documentali, con 87 irregolarità riscontrate nei documenti di trasporto e 734 articoli pirotecnici e armi sottoposti a controllo.

Infine, la Sezione Vigilanza e Rappresentanza ha garantito la sicurezza delle istituzioni, svolgendo 35 servizi di rappresentanza e proteggendo il Palazzo Pubblico, la Segreteria degli Esteri e il Tribunale Unico. La tradizionale Cerimonia del Cambio della Guardia è stata realizzata con il supporto della Compagnia di Artiglieria, evidenziando l’importanza della sicurezza nelle istituzioni sammarinesi.