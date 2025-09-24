La magia di Halloween trasforma Riccione per dieci giorni in un enorme villaggio delle zucche

L’autunno porta con sé i colori caldi e dorati della stagione e i frutti che ne scandiscono le sagre e le feste. Quest’anno, a Riccione, Halloween si fa ancora più speciale: dal 24 ottobre al 2 novembre, Villa Lodi Fé e Villa Mussolini ospiteranno il “Parco delle zucche – Riccione edition”, un vero e proprio pumpkin patch ispirato ai tipici campi americani, dove bambini – e non solo – potranno scegliere la propria zucca e divertirsi a decorarla o intagliarla, rendendola spaventosa o buffa secondo la propria fantasia.

Per la prima volta, nel cuore della Perla verde, arriva un evento unico e originale, firmato da Il Giardino dei Colori, l’azienda agricola e fattoria didattica che dal 2020 organizza il celebre “Villaggio delle zucche” a Vallefoglia, primo pumpkin patch delle Marche e primo U-pick park dedicato alla raccolta di fiori e frutti di stagione.

Un format che ha già conquistato il pubblico e che quest’anno approda anche a Riccione, pronto a trasformare due luoghi iconici della città in un grande villaggio autunnale per Halloween, ricco di atmosfere magiche, scenografie fiabesche e attività pensate per tutte le età: dai bambini ai giovani, dalle famiglie ai nonni, in un’esperienza da vivere insieme.

Nei parchi delle due storiche ville, si potrà scegliere e raccogliere la propria zucca, cimentarsi nei laboratori di intaglio e decoro, partecipare ad attività ludico-didattiche e laboratori speciali, tra cui la creazione di saponi artigianali, la pittura dal vivo e i workshop a tema Halloween.

Il percorso nei due parchi si presenta come un viaggio fiabesco, tra scenografie pensate per regalare emozioni e scatti indimenticabili negli angoli photobox: strutture in legno adornate da zucche, laghi incantati, casette degli gnomi e portoni magici accompagneranno i visitatori fino al cuore del parco, dove li attenderà un suggestivo labirinto di balle di paglia.

Ad arricchire l’esperienza ci saranno i momenti più amati dai bambini: gli incontri con gli animali della fattoria, i giri in pony, i giochi di una volta realizzati a mano dai ragazzi de Il Giardino dei Colori e i gonfiabili tematizzati.

Nei fine settimana, l’atmosfera si farà ancora più vivace con gli spettacoli e gli artisti itineranti, il truccabimbi e le bolle di sapone che coloreranno l’aria di magia.

Non mancheranno, infine, gli spazi dedicati all’enogastronomia: le aree ristoro con food truck proporranno piatti dolci e salati per accontentare ogni palato, con la zucca regina assoluta del menù.

“Parco delle zucche – Riccione edition” è aperto dal 24 ottobre al 2 novembre: nei pomeriggi feriali, dalle 14:30 alle 20, sabato e domenica dalle 10 alle 21. Il biglietto d’ingresso ha un costo di 5 euro a persona, mentre è gratuito per bambini sotto i 3 anni, persone over 70, persone con disabilità e un accompagnatore. All’interno del parco è possibile scegliere e acquistare la propria zucca. Alcuni laboratori prevedono un piccolo contributo di partecipazione.

Grazie a un pratico bracciale, i visitatori potranno accedere liberamente sia a Villa Lodi Fé sia a Villa Mussolini, passeggiando lungo viale Ceccarini.

Giovedì 30 ottobre il Villaggio delle zecche arriva con “Il Giardino dei colori” anche a Riccione Paese con un simpatico laboratorio gratuito dedicato alle famiglie.

La sindaca di Riccione Daniela Angelini e l’assessore al Turismo Mattia Guidi: “Siamo entusiasti di annunciare che, per la prima volta, Riccione si trasforma in un grande ‘Parco delle zucche’ a cielo aperto. Dal 24 ottobre al 2 novembre, Villa Lodi Fé, Villa Mussolini e Riccione Paese diventeranno il cuore di un’esperienza magica e unica che porterà le atmosfere tipiche dei campi di zucche americani nella Perla Verde. Questa iniziativa, oltre a offrire un’occasione di svago e divertimento per famiglie e visitatori, si inserisce in un momento strategico per il nostro turismo. L’obiettivo è quello di intercettare il grande flusso di persone che approfittano del ponte di Ognissanti per concedersi una breve vacanza in riva al mare prima dell’arrivo dell’inverno. Il Parco delle zucche dimostra che Riccione è una città viva e attrattiva 365 giorni all’anno, capace di rinnovarsi e di proporre eventi di qualità anche in autunno. Attività, laboratori e scenografie fiabesche renderanno la città una destinazione imperdibile per chiunque voglia vivere la magia di Halloween in un contesto unico e speciale”.

Comunicato stampa – Comune di Riccione