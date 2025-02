La mia ammirazione, grande ammirazione per Lorenzo Jovanotti … di Sergio Pizzolante

Cioè figlio e padre delle onde del proprio genio profondo e non della schiuma che le onde lasciano sulla battigia dello spettacolo.

E’ il manifesto anche, di come si può cambiare, di come si deve cambiare, crescere, edificare ogni giorno, in ogni epoca,il meglio di sé.

Dj casinaro e variopinto e poi artista colorato di poesia e delicatezza energetica.

Con un viso che invecchia e diventa la fotografia di una spettacolare esplosione umana.