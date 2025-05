La Nazionale di San Marino annuncia una nuova partnership con Dolomia per le stagioni 2025/2026 e 2026/2027

La Federcalcio di San Marino è orgogliosa di annunciare Dolomia® come Premium Partner per le stagioni 2025/2026 e 2026/2027. In virtù di questa partnership, l’acqua oligominerale diventerà l’acqua ufficiale degli atleti e delle atlete delle Nazionali di Calcio di San Marino e della San Marino Academy.

Acqua Dolomia, proveniente dalle Dolomiti Orientali, si distingue per l’elevato contenuto di elementi preziosi come calcio, magnesio e bicarbonato, fondamentali per mantenere l’equilibrio idrosalino dell’organismo. Il suo pH naturalmente alcalino aiuta a contrastare l’acidità corporea, mentre l’alta concentrazione naturale di ossigeno la rende ideale per chi pratica sport, supportando idratazione, energia e recupero.

“Per la prima volta che abbiamo il piacere di annunciare la partnership con un brand del settore acqua e partiamo con il “botto” perché Dolomia è un contenitore di valori fortissimi” – commenta Andrea Nardoni, Responsabile dell’Area Marketing e Commerciale della FSGC. “È infatti un’acqua dai forti benefici nutrizionali per il nostro organismo quindi perfetta per i nostri sportivi, è attentissima alla sostenibilità come noi ed è in grande crescita in termini aziendali. Per noi legarci a Dolomia è onore assoluto, siamo felici di annunciare questa partnership e di partire concretamente con la nostra collaborazione“.

“Siamo entusiasti di annunciare la nostra partnership con FSGC – un traguardo che segna un passo deciso a favore dello sport e del benessere” – dichiara Federico Trost, Managing Director di Sorgente Valcimoliana srl. “Acqua Dolomia sarà al fianco degli atleti in ogni fase della loro preparazione, dagli allenamenti quotidiani fino alle competizioni più impegnative. Con la sua purezza e la sua forza naturale, la nostra acqua diventerà una vera alleata per affrontare ogni sfida con energia e determinazione. Un impegno che va oltre la semplice sponsorizzazione, ma che vuole essere un contributo significativo nella crescita e nel successo delle squadre della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio”.

About Dolomia

Acqua Dolomia è l’unica azienda italiana che imbottiglia acqua minerale proveniente da un sito patrimonio dell’UNESCO, specificamente dal Parco Naturale delle Dolomiti Friulane. Acqua Dolomia è un’acqua minerale naturale di eccellenza, che sgorga direttamente dal cuore di questa area protetta. Dopo un percorso di oltre 40 anni attraverso un bacino idrogeologico, arricchendosi di minerali e ossigeno, Acqua Dolomia emerge a 833 metri di altitudine.

Dal 2008, l’acqua viene imbottigliata sempre corrente, mantenendo intatto il suo valore così come sgorga dalla sorgente. La sua composizione minerale unica, ricca di minerali essenziali, la rende particolarmente adatta per gli sportivi, contribuendo a prevenire la disidratazione e a favorire il recupero fisico.

Per ulteriori informazioni visitate il sito http://www.acquadolomia.it



FSGC | Ufficio Stampa