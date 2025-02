La Nazionale di San Marino vince in rimonta 3-1 battendo il Liechtenstein e vince il suo girone di Nations League. A Vaduz si è fatta la storia!

La Nazionale di San Marino ha compiuto un’impresa storica battendo il Liechtenstein 3-1 al Rheinpark Stadion di Vaduz, assicurandosi la promozione alla Lega C della UEFA Nations League.

Nonostante un inizio difficile, con il Liechtenstein in vantaggio grazie al gol di Aron Sele al 40′, San Marino ha mostrato una determinazione straordinaria nella ripresa. Appena 50 secondi dopo l’inizio del secondo tempo, Lorenzo Lazzari ha pareggiato con un preciso tiro su assist di Andrea Contadini. Al 66′, Nicola Nanni ha trasformato un rigore, portando i Titani in vantaggio. Il sigillo finale è arrivato al 76′ con Alessandro Golinucci, che ha concluso una manovra corale con un tiro preciso.

Questo successo rappresenta la prima vittoria in trasferta in gare ufficiali per San Marino e la prima volta in cui la squadra segna tre gol in una partita. Con questa vittoria, San Marino ha conquistato il primo posto nel Gruppo 1 della Lega D, garantendosi la promozione alla Lega C.

Il CT Roberto Cevoli ha elogiato la prestazione dei suoi giocatori, definendola “brillante” e meritata. Il presidente della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, Marco Tura, ha espresso profondo orgoglio per l’impresa storica della squadra.

Questo trionfo segna un punto di svolta per il calcio sammarinese, dimostrando che con impegno e determinazione è possibile raggiungere risultati importanti anche per le nazioni più piccole.