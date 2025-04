La nazionale Under 21 arriva a Cesena. Tutte le informazioni riguardanti la vendita dei biglietti per l’appuntamento sportivo di venerdì 22 marzo, Italia-Lettonia

È pronta a colorarsi d’azzurro la città di Cesena, che nei prossimi giorni ospiterà una importante partita della Nazionale Under 21 che riprende dopo cinque mesi il cammino verso la Fase Finale dell’Europeo di categoria, in programma nel giugno 2025 in Slovacchia. Venerdì 22 marzo, alle ore 18:15, l’Orogel Stadium Manuzzi aprirà le porte a Italia-Lettonia , appuntamento sportivo di grande rilievo a cui, martedì 26 marzo, farà seguito Italia-Turchia al ‘Paolo Mazza’ di Ferrara.

A Cesena l’Under 21 torna dopo 45 anni: nel febbraio del 1979, l’Italia guidata dal cesenate Azeglio Vicini fu sconfitta dall’Unione Sovietica (0-1, gol di Oleg Blokhin). “La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) – commentano il Sindaco Enzo Lattuca e l’Assessore allo Sport Christian Castorri – ha scelto la nostra città per un evento di portata nazionale a cui, d’intesa con la Regione Emilia-Romagna, stiamo lavorando nel corso di queste settimane con lo scopo di offrire uno spettacolo assoluto ai cesenati e a tutti gli appassionati di calcio che approderanno in città, e tra gli spalti del ‘Manuzzi’. Ci prepariamo dunque ad accogliere il grande calcio che passerà nuovamente per Cesena, città dalla spiccata vocazione sportiva e calcistica, che nel corso di questi anni ha rafforzato la visione sportiva ospitando eventi di portata europea e nazionale, anche grazie alla collaborazione con la Regione, e potenziando la rete degli impianti sportivi, a partire dallo Stadio”.

Per i due match dell’Under 21 la FIGC ha deciso di confermare la politica dei prezzi popolari, con tagliandi a partire da 5 euro e prezzi ridotti per Under 18 e Over 65. E inoltre chi acquisterà il biglietto per uno dei due incontri avrà diritto ad uno sconto sull’acquisto del tagliando per l’amichevole tra la Nazionale A e la Turchia. A partire da lunedì 4 marzo presso le Agenzie Vivaticket abilitate e sui siti www.figc.it e www.vivaticket.it è iniziata la vendita dei biglietti per Italia-Lettonia: 5 euro per i Distinti (biglietto ridotto a 1 euro), 14 per la Tribuna (biglietto ridotto a 5 euro), con i tagliandi ridotti riservati agli Under 18 e agli Over 65 e disponibili solo presso i punti vendita Vivaticket. Le persone con disabilità potranno fare richiesta di accredito inviando entro martedì 19 marzo una mail all’indirizzo ticketing@figc.it, mentre i titolari delle tessere federali e delle tessere CONI valide per il 2023 potranno presentare richiesta di accredito entro martedì 19 marzo al link https://figc.getyourevent.online.

Cesena, 13 marzo 2024