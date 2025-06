La Notte Rosa arriva a Misano Adriatico con il concerto di Paolo Belli, il Carnevale d’Estate e tanti balli

Misano Adriatico, 16 giugno 2025 – Misano Adriatico è pronta ad immergersi nel clima Notte Rosa. In vista del “Capodanno dell’Estate”, in programma nel fine settimana, il lungomare verrà colorato con pannellature rosa, ognuna delle quali riporterà citazioni e frasi di canzoni italiane ispirate al colore e all’omonimo fiore. Le installazioni accompagneranno tutta l’estate di Misano, nello spirito che contraddistingue la Notte Rosa, evento che apre le porte alla stagione estiva.

Il filo conduttore, oltre al colore rosa, sarà la musica. Venerdì 20 giugno alle 21:30, in Piazza della Repubblica, si esibirà in concerto con la sua band uno degli artisti più eclettici del panorama musicale italiano: Paolo Belli. Nato musicalmente verso la metà degli anni ’80, con il debutto ufficiale al Festival di Sanremo del 1989 con i Ladri di Biciclette, Paolo ha dato il via ad una carriera che lo ha portato ad esplorare gran parte delle diverse sfaccettature del mondo dello spettacolo: la televisione, prima con Giorgio Panariello nelle tre edizioni di “Torno Sabato”, poi negli ultimi 15 anni al fianco di Milly Carlucci per “Ballando con le Stelle”, senza tralasciare le tantissime edizioni di “Telethon” che lo hanno visto protagonista come co-conduttore ed interprete musicale.

Il concerto di Paolo Belli darà inizio a FRIDAY NIGHT – HIT’S SUMMER, una rassegna di concerti estivi con le Hit musicali di ieri e di oggi proposte da band di grande impatto scenico e con una forte carica di energia che faranno ballare e cantare il pubblico di piazza della Repubblica tutti i venerdì sera fino al 29 agosto 2025.

Sarà la suggestiva cornice di Portoverde, in piazzale Colombo, ad ospitare “Vamos a bailar”, uno spettacolo di Flamenco portato in scena dalla compagnia La Morita. La passione, la sensualità e l’energia saranno le vere protagoniste della serata, trasportando i presenti nel cuore della cultura spagnola.

Sempre venerdì, a mezzanotte, scatterà il tradizionale spettacolo pirotecnico nel cielo sopra Piazzale Roma.

Sabato, alle 21:00, sul lungomare di Misano tornerà il Carnevale d’Estate, appuntamento che ogni anno, in occasione della Notte Rosa, regala tanto divertimento a bambini e adulti. I carri allegorici, accompagnati da gruppi mascherati, sfileranno sul lungomare dando vita ad una festa colorata di rosa.

Infine, domenica 22 giugno alle 21:30, l’appuntamento è al Parco del Sole a Misano Brasile per “A tutto ballo”. I maestri Andrea Giorgi e Nicole Ongaro, della Scuola Nirea Danze, guideranno tutti i presenti nell’apprendimento di divertenti balli di gruppo e faranno ballare tutti al ritmo coinvolgente delle hit estive più di successo.

Comune di Misano Adriatico