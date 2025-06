La Notte Rosa della Riviera Romagnola compie vent’anni

La Notte Rosa, il capodanno dell’estate della Riviera romagnola, compie vent’anni e torna dal 20 al 22 giugno, in anticipo rispetto al solito per dare impulso al turismo in apertura di stagione.

Il claim 2025 è stato ideato da Claudio Cecchetto, “Hit’s Summer”, i successi dell’estate con protagonista la musica in un intero weekend di concerti gratuiti e performance artistiche.

Non mancheranno i fuochi d’artificio distribuiti sul litorale in un unione ideale di tutti i territori da Comacchio a Cattolica.

“La Notte Rosa da sempre incarna al suo meglio la vocazione all’ospitalità e alla socialità della Romagna.

Quella che fa capire al mondo cosa siamo sempre – ha detto l’assessora regionale al turismo Roberta Frisoni – e in questi 20 anni ha saputo cogliere tendenze e cambiamenti nelle mode e nella società, conservando intatta la sua identità e forza e offrendo sempre agli italiani un’originale occasione di intrattenimento per tutte le generazioni”.

Il programma è ricco di eventi che spaziano dalla tradizione all’innovazione in cui l’appuntamento clou d’avvio è quella con il cast dell’Rds Summer Festival a Rimini nelle serate del 20 e 21 giugno con Aiello, BigMama, Carl Brave, Cioffi, Clara, Elodie, Fedez, Gaia, Ghali, Olly, Sarah Toscano.

Ansa