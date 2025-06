La Notte Rosa di Verucchio è Hill’s Summer

Gli appuntamenti del 21 e 22 giugno con l’opportunità di ammirare il capodanno dell’estate da un punto di osservazione unico e spettacolare

C’è anche Verucchio nella Notte Rosa. Venerdì 20 giugno, alle 20.30, la serata inizia con un picnic al tramonto mentre si ammira il panorama mozzafiato che dalla rupe si estende fino al mare. Il tutto organizzato da Kiss my piada nel prato della Rocca Malatestiana.

Nella stessa sera, appuntamento con “Rocca Noir”. Il paese si immerge in un’atmosfera unica, dove storia, musica e relax si intrecciano. Alle 22 spazio all’esclusiva visita guidata a lume di candela alla scoperta della Rocca millenaria, tra storia, leggende e atmosfere suggestive. Dagli spalti della fortezza sarà possibile ammirare i fuochi d’artificio che a mezzanotte illumineranno tutta la costa: da quello straordinario punto di vista si potrà osservare lo spettacolo pirotecnico che si accenderà in contemporanea in tutte le località da Comacchio a Cattolica.

Sabato 21 giugno è in programma l’evento organizzato dalla Pro Loco di Verucchio. Fra le 12 e le 12.30 farà tappa la rievocazione storica della Mille Miglia in moto, riservata a motociclette d’epoca: un viaggio lento e affascinante tra i Borghi più belli d’Italia, nel cuore di una terra da sempre legata ai motori.

Alle 17.30 partiranno poi da Piazza Europa di Villa Verucchio due camminate guidate con arrivo al Parco dei Nove Martiri dove saranno offerte degustazioni locali con l’accompagnamento di musica dal vivo.

La serata continua in Piazza Malatesta con una cena sotto le stelle e il concerto di P.i F.e. S. Gran finale danzante in Piazza del Macello con DJ set e musica live.

La Pro Loco invita tutti gli appassionati di fotografia a un workshop per immortalare il passaggio delle moto storiche della Mille Miglia. Info e iscrizioni 338 5845108.

Le prime luci dell’alba illumineranno anche le colline il 22 giugno. Alle 5.30 alla Rocca Malatestiana che accoglierà una lezione di Hatha Yoga con Fluxo: un momento di benessere e meditazione in uno dei luoghi più suggestivi della Romagna. Alle 10.00 la visita guidata al Museo Archeologico e alle 11.30 quella alla Rocca Malatestiana. Infine, dalle 15 alle 18.30, ogni 30 minuti altre brevi visite guidate alla Rocca Malatestiana.