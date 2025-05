“La nuova Casa della Salute e la sanità del futuro”: martedì 16 gennaio alle 20.30 Stefano Bonaccini interverrà al Museo della Marineria di Cesenatico

Gli altri relatori del’iniziativa – organizzata dal Partito Democratico di Cesenatico – saranno la segreteria Valentina Montalti e il sindaco Matteo Gozzoli

Mercoledì 16 gennaio alle 20.30 al Museo della Marineria, il Partito Democratico di Cesenatico organizza l’incontro “La nuova Casa della Salute e la sanità del futuro”, un momento per approfondire insieme alla cittadinanza gli orizzonti in vista per quanto riguarda l’ampliamento dell’ospedale di Cesenatico e il futuro del sistema sanitario regionale e nazionale, uno dei temi da sempre al centro dell’agenda del Partito Democratico. Tra i relatori spicca la presenza di Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, che porterà la sua esperienza all’interno del sistema sanitario nazionale e il futuro che sta arrivando dopo gli ultimi anni vissuti tra le difficoltà dell’emergenza sanitaria. Lo scenario regionale e nazionale sarà affiancato da quello cittadino perché l’Amministrazione Comunale di Cesenatico – in sinergia con Ausl Romagna – ha portato avanti un lavoro integrato che porterà alla costruzione di una nuova Casa della Salute. Interverranno il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli e la segretaria del Partito Democratico cittadino, Valentina Montalti.

La nuova Casa della Salute

Il progetto presentato negli scorsi mesi alla cittadinanza durante un consiglio comunale aperto prevede la costruzione di un nuovo edificio, adiacente a quello esistente, dove troveranno collocazione un ospedale di comunità da 20 posti letto, l’area dei servizi pediatrici, i servizi sociali, i servizi socio-sanitari per l’accesso alle prestazioni collegate all’area della non autosufficienza (minori, anziani e disabili) e i servizi per la salute mentale e la neuropsichiatria infantile. L’intervento rappresenta, nel suo complesso, un potenziamento ed un ampliamento dei servizi rivolti alla comunità cesenaticense e un passo importante verso l’evoluzione di un modello organizzativo che mira alla piena integrazione tra l’Ospedale e il territorio. L’investimento previsto è di 9 milioni di euro. A Cesenatico nascerà la COT – Centrale Operativa Territoriale – come luogo fisico ma soprattutto come nuovo strumento che terrà insieme le varie professionalità (medici, infermieri, assistenti sociali) per un presa in carico associata e un miglioramento per il cittadino che avrà un unico punto di accesso per tutti i servizi senza dover recarsi da vari uffici. Viene previsto un investimento da oltre 1 milione di euro per nuova TAC che garantirà maggiori servizi radiologici che si affiancano all’ecografo e al radiografo e il potenziamento dei servizi e ambulatori specialistici compresa la terapia antalgica, ad oggi non presente. In merito alla sfera della riabilitazione, è in programma la realizzazione di nuova palestra con utilizzo integrato della strumentazione robotica.

