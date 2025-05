La polemica tra Linus e Jody Cecchetto su quel ”fesso” riferito a Claudio Cecchetto

Durante ‘Deejay chiama Italia’, una trasmissione radiofonica condotta da Linus e Nicola Savino, è avvenuto uno scambio di battute che ha suscitato una notevole polemica. Nel programma del 21 dicembre, i conduttori hanno discusso gli ascolti del documentario ‘People from Cecchetto’, riguardante la vita di Claudio Cecchetto, famoso talent scout, andato in onda la sera precedente su Rai Uno.

Linus ha commentato gli ascolti di Rai Uno come “malissimo”, presumibilmente perché trasmettevano un contenuto “pochissimo interessante”. A queste parole, Savino ha risposto “Quanto sei fesso”, seguito da un “Eh no, quanto è fesso quello…”, riferendosi implicitamente a Cecchetto. Questo scambio di battute, che sembra contenere una velata allusione a Cecchetto, non è passato inosservato ed è stato prontamente catturato e criticato da Jody Cecchetto, figlio del talent scout.

Jody, attraverso il suo profilo social, ha pubblicato un video in cui difende vigorosamente suo padre, rispondendo direttamente a Linus. Ha sottolineato che Claudio Cecchetto è la persona “grazie alla quale esiste Radio Deejay”, riferendosi al ruolo fondamentale del padre nella storia dell’emittente radiofonica. Jody ha quindi espressamente criticato Linus per le sue osservazioni, affermando che tali commenti non sono appropriati per la figura professionale di uno degli speaker radiofonici più amati d’Italia. Sotto il post di Jody, Linus ha scritto: “Sei un bravo ragazzo, e ti fa onore che tu difenda papà. Il resto non lo potrai mai capire. Per fortuna. In bocca al lupo per tutto”.