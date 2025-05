La Polizia di Stato sospende per trenta giorni la licenza di un pubblico esercizio sito nel centro di Rimini

La Polizia di Stato di Rimini sospende per trenta giorni la licenza di Polizia in possesso di un pubblico esercizio, sito nel territorio del Comune di Rimini, zona stazione centrale, perché divenuto luogo pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica, applicando l’art. 100 T.U.L.P.S. (Testo Unico Delle Leggi di Pubblica Sicurezza).

Risale a lunedì 20.01.2025 l’arresto da parte della Squadra Mobile della Questura di Rimini di un soggetto pluripregiudicato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente all’interno del suddetto locale.

In tale occasione, l’uomo, extracomunitario e irregolare sul Territorio Nazionale, veniva sorpreso in attività di spaccio mentre era seduto ai tavolini del bar. L’arresto consentiva il sequestro di sostanza stupefacente di tipo “Hashish” di circa 20 gr. e permetteva, tramite accertamenti, di considerare il bar in oggetto come punto di ritrovo per l’attività illecita sopra citata.

Il provvedimento si è reso necessario altresì perché, il pubblico esercizio in questione, a seguito di numerosi accertamenti e interventi effettuati da personale della Divisone P.A.S. (Polizia Amministrativa e di Sicurezza) e dell’U.P.G.S.P. (Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico) della Questura di Rimini, nonché di altre Forze dell’Ordine, è risultato ritrovo abituale di persone pericolose e pregiudicate, nonché dedite al compimento di svariate tipologie di reati.

Considerata la situazione nel suo complesso e la sua concreta pericolosità nei confronti di interessi primari, quali la tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, con provvedimento del Questore di Rimini è stata disposta la sospensione della licenza del pubblico esercizio in questione per i prossimi 30 giorni a partire da oggi.