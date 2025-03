La Polizia locale di Riccione al fianco della popolazione anziana durante il ritiro delle pensioni

Il Corpo Intercomunale di Polizia locale ha messo in campo un progetto di potenziamento volto alla tutela e all’incolumità delle persone fragili durante l’accesso ai servizi degli sportelli postali, in particolare in occasione del ritiro delle pensioni di dicembre. L’iniziativa ha l’obiettivo di potenziare il servizio di prevenzione in ordine a potenziali situazioni di pericolo per garantire maggiore protezione agli anziani che si recano presso gli uffici postali molto spesso in bicicletta o a piedi.

Gli equipaggi della Polizia locale concentrano la loro attività di tutela dell’utenza fragile attraverso una maggiore presenza nelle zone prossime agli uffici postali. I presidi degli agenti sono attivi presso gli uffici postali di viale Corridoni, viale Diaz, viale San Martino, viale Dante e San Lorenzo.

Questa mattina presso l’ufficio postale centrale di via Corridoni un’anziana residente ha voluto ringraziare gli agenti regalando a ciascuno caramelle, gesto che ha colpito la sensibilità degli agenti intervenuti.

Un altro noto cittadino riccionese, da qualche tempo costretto sulla sedia a rotelle, è stato accompagnato all’interno degli uffici così come un’altra cittadina che camminava con le stampelle è stata aiutata a raggiungere gli sportelli di via Dante.

I consigli utili

La Polizia locale sottolinea che durante il ritiro delle pensioni è sempre importante prestare attenzione agli effetti personali come portafogli e borse, cercando di tenerli vicino al corpo. E’ importante altresì evitare di fornire informazioni personali e della propria famiglia a sconosciuti ed in generale, è sempre meglio evitare di accettare aiuti da persone che non si conoscono, soprattutto se ci si trova nelle vicinanze degli uffici postali. Occorre inoltre diffidare sempre di persone sconosciute che chiedono soldi a vario titolo. Durante il percorso casa-poste e ritorno è importante prestare la massima attenzione a quello che ci succede intorno, gli agenti della Polizia locale sono presenti per aumentare la tutela: è importante non esitare a chiedere il loro aiuto per ogni dubbio che dovesse insorgere. Inoltre, sarebbe preferibile evitare di parlare di denaro in pubblico con sconosciuti, per proteggere la propria privacy oltre che la propria sicurezza.

La Polizia locale e il legame con la comunità

Questa iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di prossimità che la Polizia locale di Riccione svolge per rafforzare il proprio legame con la comunità, fornendo un supporto concreto e mirato alla popolazione fragile al fine della loro sicurezza e tutela.

L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini a rivolgersi con fiducia alla polizia locale che opera sul territorio disponibile per ogni necessità o richiesta di informazioni. Per ulteriori dettagli sul servizio è possibile contattare il comando della Polizia locale al numero 0541 649444.

Comune di Riccione